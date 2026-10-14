Кевин Хэйс: «Хочу, чтобы Миллер встретился с Беттмэном»

Фото: ak-bars.ru

Экс-форвард «Ак Барса» Кевин Хэйс в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал, что защитник Митчелл Миллер сам поднял тему скандального прошлого, честно признал ошибку и, по его мнению, заслуживает шанса вернуться в НХЛ.

Бывший нападающий «Ак Барса» Кевин Хэйс поделился опытом общения с защитником команды Митчеллом Миллером. Американец был задрафтован «Аризоной» в 2020 году, но в 2022-м клуб отказался от прав на игрока после истории с издевательствами над темнокожим одноклассником-инвалидом. В 2016 году на тот момент 14-летний Миллер признал в суде, что запугивал Айзейю Мейер-Кротерса.

По словам Хэйса, они ужинали вместе каждый вечер, пока он был в России, и Миллер оплачивал все расходы.

«Я ужинал с Миллером каждый вечер, пока был в России. У меня с собой не было денег, и Митч платил за все. Он и еще тренер Брэндон Бови, который тоже оказался невероятным парнем. Он вызывал мне такси, покупал кофе и еду. При знакомстве я не хотел спрашивать о его прошлом, но Митч сам поднял эту тему. Он сказал: «Уверен, у тебя есть вопросы о том, что случилось». И мне стало интересно, что он скажет. Я был уверен, что Митч будет рассказывать историю со своей точки зрения, но когда я услышал все, то не мог поверить в то, что случилось», – сказал Кевин в подкасте Spittin’ Chiclets.

Хэйс подчеркнул, что Миллер не пытался оправдываться и прямо признал вину.

«Он честно сказал: Я был не прав на 100 процентов. Я облажался». Но из того, что я услышал, могу сказать, что в наше время хулиганы поступают даже хуже и делают вещи, которые не сравнить с тем, что делал он. Он не оправдывался. Он понимает, что допустил ошибку, будучи подростком, и усвоил урок. Я не выбираю чью-то сторону, а лишь пытаюсь передать его слова».

По версии Миллера, которую передал Хэйс, конфликт с одноклассником начался из-за конфеты.

«Митч сказал, что испачкал леденец в туалете, а пострадавший ребенок его облизал. Потом Миллер рассказал ему, что сделал с конфетой. Они начали бороться – вот и все», – поделился Кевин.

Хэйс также рассказал, как на историю отреагировала приемная мать пострадавшего.

«А когда приемная мать того ребенка, у которой на попечении еще 30 детей, узнала, что Миллер подписал контракт с «Аризоной», а потом и с «Бостоном», и стала звонить в клубы и говорить: «Не могу поверить, что вы так поступаете!», – рассказал Хейс.

При этом, по словам Хэйса, Миллер заявлял, что они с тем парнем дружили и продолжали общаться после случившегося.

«Миллер заверил, что он дружил с тем парнем, и они вроде как играли в тот момент. А после случившегося еще общались, играли вместе в футбол. Не знаю, насколько близкими друзьями они были, но знаю, что Митч хотел пригласить его на свой первый матч в НХЛ. Он звонил и сказал, что выкупит целую ложу для того парня и его семьи. Но это стало известно маме того ребенка, и она решила поступить по-своему», – добавил Кевин в подкасте.

Хэйс признал, что его слова могут вызвать критику, но заявил, что хочет, чтобы Миллер получил шанс на возвращение в НХЛ.

«Миллер собирается вернуться в НХЛ – попробовать хотя бы еще один раз. Думаю, что он сделал многое, чтобы искупить вину. И я хочу, чтобы он вернулся. Меня сейчас закопают за эти слова, но я хочу, чтобы Миллер встретился с Гэри Беттмэном. Пусть пройдет расследование той истории, и если лига придет к выводу, что поступок Миллера нельзя оправдать – тогда ладно. Тогда он не заслуживает возвращения. Но я потусовался с ним пару недель и могу сказать, что Митч – суперклассный парень», – сказал он.