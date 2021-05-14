Кешбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тыс. россиян

Документы, необходимые для старта программы по частичному возврату стоимости путевок в детские лагеря, находятся на стадии завершающих согласований. В этом году этой мерой поддержки смогут воспользоваться почти 400 тыс. жителей России. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование», — сказала Окунева, чьи слова приводятся на официальном сайте «Единой России».



Что касается Ростуризма, то федеральное агентство уже подготовило необходимые документы. При этом партия «Единая Россия» находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона, подчеркнула Окунева.