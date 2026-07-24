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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2026 13:45

Кержаков назвал чемпиона, призеров и главного неудачника сезона РПЛ-2026/2027

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Кержаков назвал чемпиона, призеров и главного неудачника сезона РПЛ-2026/2027
Фото: ©"Татар-информ"

Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита» и сборной России, сделал прогноз на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги. Первый тур стартует сегодня, 24 июля, матчем ЦСКА — «Балтика».

По мнению Кержакова, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом страны вновь станет «Зенит». Серебряные медали экс-форвард отдал московскому «Спартаку», а бронзовые — «Динамо».

Лучшим игроком сезона-2026/2027, по прогнозу Кержакова, станет нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Что касается борьбы за выживание, эксперт считает, что элитный дивизион покинут два клуба, только что поднявшиеся в РПЛ, — воронежский «Факел» и московская «Родина».

Напомним, казанский «Рубин» сыграет с «Краснодаром» 26 июля дома в 19:30.

#рубин казань #ак барс арена #фк зенит
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