Из-за ослабления России Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности. Об этом в интервью порталу Responsible Statecraft заявил Роберт Кеннеди-младший, который намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году как независимый кандидат.

«Нынешнее стратегическое мышление США заключается в том, что война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мышление ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию», — заявил политик, отвечая на вопрос о том, соответствует ли национальным интересам США необходимость проведения американским лидером переговоров с целью прекращения конфликта на Украине.

Он отметил, что нестабильная и слабая Россия приведет к снижению уровня безопасности, а не к его повышению. По словам Кеннеди-младшего, весь мир, в том числе и США, будут в выигрыше, если Россия будет знать, что Штаты не стремятся ее уничтожить.

Еще один американский политик Корнел Уэст, который также планирует участвовать в выборах Президента США в качестве независимого кандидата, подчеркнул, что украинская проблема «не будет решена военными средствами».

«Учитывая, что 113 млрд долларов [американских] налогоплательщиков уже отправлены на Украину, что привело не более чем к бесконечной войне на истощение, и учитывая данные опросов общественного мнения, указывающие на слабую поддержку, ясно, что с народа Соединенных Штатов хватит», – заявил Уэст.

Он подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта между Украиной и Россией не только отвечает национальным интересам их страны, но и является обязанностью американского президента, который должен возглавить этот процесс.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.