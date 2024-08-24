Кеннеди-младший снялся с президентской гонки в США и поддержал Трампа

Роберт Кеннеди-младший, баллотировавшийся на пост Президента Соединенных Штатов как независимый кандидат, объявил о приостановке своей предвыборной кампании и выступил в поддержку претендента от республиканцев Дональда Трампа. Политик сообщил об этом в ходе выступления в городе Фениксе (штат Аризона).

«Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в десяти колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней», — заявил Кеннеди-младший (цитата по РИА Новости).

Вместе с тем политик призвал своих сторонников, проживающих в традиционно поддерживающих демократов (так называемых «синих») или республиканцев («красных») штатах, всё равно проголосовать за него (несмотря на чисто символический смысл подобного жеста — прим. Т-и).

Свои действия Кеннеди-младший объяснил проблемами со свободой слова, вооруженным противостоянием на Украине и «войной против наших детей», информирует Associated Press.

«Это основные причины, которые убедили меня покинуть Демократическую партию и баллотироваться как независимый кандидат, а теперь выразить свою поддержку Президенту Трампу», — подчеркнул он.

В связи с этим Кеннеди-младший выразил уверенность, что в случае победы кандидат от республиканцев возобновит переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и завершит конфликт на Украине, отмечает РБК.

Трамп в свою очередь поблагодарил Кеннеди за «очень хорошую поддержку» и охарактеризовал как «отличного парня, которого все уважают».

При этом эксперты разошлись во мнениях, насколько снятие с выборов в колеблющихся штатах Роберта Кеннеди-младшего, общенациональная поддержка которого упала до 4%, скажется на шансах победить Дональда Трампа и его оппонентки — кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента США Камалы Харрис, констатирует Reuters.

На популярности племянника 35-го Президента США Джона Кеннеди и сына убитого в 1968 году кандидата в Президенты Роберта Кеннеди сказался, в частности, скандал с мертвым медвежонком, тушу которого вместе с велосипедом он десять лет назад подбросил в Центральный парк Нью-Йорка. Инсценировка аварии с участием велосипедиста показалась тогда политику остроумной шуткой на фоне актуальных на тот момент дискуссий о велодорожках.