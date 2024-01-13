Кения готова направить в Россию до 10 тыс. своих граждан для трудоустройства

Кения намерена направить в Россию до 10 тыс. граждан для трудоустройства. Об этом передает ТАСС.

Кроме России, в списке есть Саудовская Аравия (2,5 тыс. вакансий медсестер и медработников), с которой уже заключена договоренность, Германия (250 тыс. рабочих мест), Сербия (20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг) и Израиль (30 тыс. в сельском хозяйстве).

«Дополнительные возможности также появятся на горизонте после заключения двусторонних трудовых соглашений <...>», — сказано в сообщении в Х, на которое ссылается портал Nairobi Wire.

Пресс-секретарь президента Хуссейн Мохамед отметил, что кенийский лидер презентует свою страну открытой для инвестиций, производства, торговли и туризма и позиционирует ее как конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной рабочей силы.