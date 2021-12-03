Кэмпфер о победе над «Авангардом» в Дубае: Атмосфера на трибунах была отличная

Ключевым моментом встречи «Ак Барса» с «Авангардом» сегодня в Дубае стала успешная игра казанцев в меньшинстве в начале третьего периода. Такое мнение выразил американский защитник казанского клуба Стивен Кэмпфер.

«Мне кажется, преимущество мы получили, когда отыграли в меньшинстве в начале третьего периода. После этого стали появляться моменты, мы чаще играли в их зоне. Ближе к концовке соперник смог отыграть одну шайбу, но Тимур Билялов играл очень круто и принёс нам победу», – сказал игрок.

Он также похвалил организаторов за работу: «Учитывая сроки заливки льда, он был даже лучше, чем ожидалось. Атмосфера на трибунах была отличная, Дубай здорово нас принял», – отметил спортсмен.

Вспоминая свой гол, защитник отметил партнеров. «Пар Линдхольм и Кирилл Панюков здорово отборолись у лицевого борта, у меня получилось затеряться за спинами, и здорово, что шайба нашла меня под воротами», – сказал Кэмпфер.

Говоря о награде лучшему игроку матча, хоккеист подчеркнул, что ему «достался результат командной игры»: «Мне везет, что со мной играет столько хороших игроков», – приводит слова хоккеиста пресс-служба казанского клуба.

Выставочный матч чемпионата КХЛ прошел сегодня в Дубае, столице ОАЭ. «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 3:1.