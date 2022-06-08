Кекер сменил Бердыева на посту главного тренера «Кайрата»

Кирилл Кекер назначен на пост главного тренера казахстанского «Кайрата», сообщает пресс-служба клуба. Последним местом работы специалиста была команда ФК «Кайрат-Москва» из российской лиги ФНЛ-2.

Специалист сменит на этой должности Курбана Бердыева, который вместе со своим тренерским штабом покинул команду после серии неудовлетворительных результатов «Кайрата» в чемпионате Казахстана.

По различным данным, следующим местом работы Курбана Бердыева может стать тульский «Арсенал» или московский «Спартак».

Курбан Бердыев завоевал с казанским «Рубином» два чемпионства в РПЛ, добился побед в Кубке России и Суперкубке страны. А также привел ФК «Ростов» к первым серебряным медалям в истории донского клуба.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о возможном противостоянии Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого в матчах ФНЛ следующего сезона.