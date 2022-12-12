Кейсы: как технологии поддерживают продажи и формируют будущее

Технологии — это прогрессивно, сложно и дорого. Так думают многие предприниматели, поэтому внедряют новшества с осторожностью или вовсе отказываются от них. Наша редакция совместно с мобильным оператором Tele2 собрали примеры, когда получилось просто, быстро, а главное — эффективно. И что немаловажно — сэкономило время и деньги. Все герои реальные, но из уважения к коммерческим тайнам они останутся неназванными.

SMS как эффективный HR

Когда нужны офисные сотрудники, производственники, менеджеры или управленцы, их ищут на сайтах вакансий. Такие специалисты составляют свое резюме с портфолио и четко описывают навыки и умения. С неквалифицированным персоналом сложнее: не все готовы создать резюме грузчика, сортировщика отходов, разнорабочего и регулярно обновлять его на сайтах вакансий. Люди могут годами работать на одном месте, стремительно терять работу и перманентно находиться в поисках подвернувшейся.

Для привлечения неквалифицированных разнорабочих подходит SMS-таргет. Крупное производство подключило услугу по рассылке сообщений по базе абонентов, в качестве фильтров использовали критерии: место жительства потенциальных кандидатов в переделах трех остановок от цеха, возраст от 18 до 50 лет, определенный уровень дохода, пол и хобби. Текст, периодичность и количество абонентов для отправки компания выбирает сама в личном кабинете. В результате задача по найму 30 сотрудников, которая не решалась более двух месяцев, выполнена за две недели. Кандидаты откликнулись сами.

Рассылка в мессенджерах заменяет бумажные квитанции

Распечатал квитанцию, отправил в доставку, почтальоны ее отнесли, а адресат не открыл ящик. Потому что почтовый ящик для него давно тот, который с @ и точкой, а тот, что в подъезде — хранилище макулатуры. К такому будущему уже сейчас готовятся дальновидные ресурсоснабжающие организации.

Компания может отправлять SMS-напоминания о необходимости оплатить коммунальные услуги, что само по себе уже хорошо, но можно сделать лучше. Не отменяя отправку текстовых сообщений, протестировать каскадную рассылку в Viber.

Стоимость одного сообщения в мессенджере на 60% ниже SMS. Электронное сообщение напоминает о необходимости оплаты и содержит ссылку на форму онлайн-платежа, а также позволяет скачать квитанцию на устройство. Два месяца тестирования показали, что абоненты охотно читают информацию и количество онлайн-оплат растет. Статистика показала — количество платежей в первые сутки отправки сообщения в мессенджере выросло на 18%. Плюс каждый месяц рассылка позволяет спасти одно дерево за счет экономии бумаги на квитанции.



Сейчас компания-поставщик формирует ссылки на оплату в сообщениях в Viber, отправляет SMS владельцам кнопочных устройств и бумажные квитанции почтой. Конечная цель — уйти от «классического носителя» в цифровые каналы. Отправка квитанций подразумевает печать, отгрузку, отправку, распределение по почтовым отделениям, доставку в почтовые ящики жителей домов. Вся цепочка не нужна, если перейти к цифровому каналу и онлайн-оплате. В перспективе каждые 100 тыс. digital-квитанций – это отказ от 100 тыс. листов бумаги, а значит — 12–15 спасенных деревьев.

АТС как залог успеха

Руководитель скромного производства металлоконструкций вводит новые модели продукции, проводит акции, обещает скидки, а поток клиентов не увеличивается, хотя число посетителей на сайте и в социальных сетях растет. В компании многоканальный номер, настроен прием входящих звонков и консультации по телефону. Старая как мир история имеет простое решение: многоканальная корпоративная АТС Tele2 с записью водящих звонков и фиксацией пропущенных. Система легко интегрируется с любой CRM, подключается в течение 24 часов, никаких затрат на оборудование или call-центр.

Запись и фиксация телефонных разговоров показали, почему количество заказов не растет. Виноват человеческий фактор, около 30% звонков игнорировал менеджер, работавший со входящими обращениями, с покупателями он общался неохотно. Подключение корпоративной АТС окупилась с получением второго заказа — правда, после замены одного менеджера. Сейчас вместо городского для удобства клиентов подключен красивый федеральный номер, число линий также пришлось увеличить.

От первого звонка с вопросами, если ли решения, до подключения сервисов в большинстве случаев проходит не более двух суток. Невероятно, но факт — высокие цифровые технологи уже давно стали простыми. Реклама. ООО «Т2 Мобайл».