Кейс Минниханова в Дубае, выбор «Татспиртпрома» и триггер для Путина: акценты недели

Фото: rais.tatarstan.ru

Москва – Дубай: роль Минниханова и Татарстана

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты. В ходе поездки он, в частности, выступил на Российско-Эмиратском бизнес-форуме, проходившем в Дубае. Мероприятие является одной из площадок для развития стратегического партнерства между нашими странами.

Раис Татарстана обратил внимание, что республика содействует укреплению как экономических и деловых, так и культурных связей между Россией и ОАЭ.

«Татарстан – признанный лидер в цифровизации всех отраслей экономики и госуправления в России. Всё это – наши конкурентоспособные сектора, которые важны для долгосрочного партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами», – считает он.

Почему Татарстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ и что эта ближневосточная страна может дать республике и России в целом, обсудили участники программы.

В Казанском Кремле обсудили итоги реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Татарстане на период до 2025 года Фото: rais.tatarstan.ru

Итоги и новые задачи национальной политики России обсудили в Казанском Кремле

Итоги реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Татарстане на период до 2025 года и задачи новой стратегии до 2036 года обсудили в четверг в Казанском Кремле. Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Лидер Татарстана отметил, что наша республика – регион с ярко выраженным многонациональным и поликонфессиональным составом.

Сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия – важнейшее условие успешного развития РТ. Об этом, а также о смыслах обновленной национальной политики России – в новом выпуске видеоподкаста «Акценты недели».

Фаниль Аглиуллин: «АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» ведут подготовку к слиянию с целью усиления рыночных позиций в отрасли» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему «Татспиртпром» «сливается» с федеральным игроком

АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» ведут подготовку к слиянию с целью усиления рыночных позиций в отрасли. При этом предполагается сохранение двух юридических лиц. Об этом на неделе сообщил глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин.

«Росспиртпром» по-прежнему будет концентрироваться на производстве основного сырья – спирта, а «Татспиртпром» сосредоточится на выпуске конечной продукции для потребителя – ликеро-водочных изделий», – сказал он.

Нюансы сделки и ее значение для Татарстана разобрали участники нашей программы.

Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил отрегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов в городах Фото: remlin.ru

Атака электросамокатов: что «триггернуло» Путина

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил отрегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов в городах.

«Конечно, если на вас с большой скоростью, достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час, несется нечто упакованное и передним лобовым стеклом, и крышей, и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан. И, разумеется, прежде всего, местные и региональные власти должны с этим разобраться», – сказал российский лидер.

Участники «Акцентов недели» попробовали найти готовые рецепты, способные ослабить симптомы этой «болезни» хотя бы в отдельно взятом Татарстане.