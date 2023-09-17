«Покажут ли промилле кефир и квас?»: как работают кабинеты медосвидетельствования в РТ

В кабинет медосвидетельствования людей доставляют автоинспекторы или полицейские – либо человек неадекватно ведет себя за рулем авто, либо нарушает общественный порядок

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«По статистике, восемь из десяти доставленных пьяны»

На состояние опьянения в Татарстане обследуют во всех филиалах наркодиспасера, такие кабинеты работают круглосуточно. Филиалы есть в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Бугульме.

Также проверить, трезв или пьян человек, могут в Зеленодольском психоневрологическом диспансере и в 38 центральных районных больницах.

В Казани работают три круглосуточных кабинета медицинского освидетельствования.

Другими словами, в любой точке Татарстана есть те, кто в любое время суток проверит, употребляли вы алкоголь либо наркотики или нет, рассказала «Татар-информу» заведующая отделением медицинского освидетельствования Республиканского клинического наркологического диспансера Гузель Абдуллина.

В кабинет медосвидетельствования людей доставляют автоинспекторы или полицейские городских отделов – либо человек неадекватно ведет себя за рулем авто, либо нарушает общественный порядок.

За сутки через один кабинет проходит порядка 15 человек.

«По статистике, в состоянии опьянения оказываются 76% людей от общего числа доставленных», – отметила Гузель Абдуллина.

За шесть лет работы в кабинете медосвидетельствования Гузель Абдуллина научилась даже на глаз определять, пьян человек или нет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Однажды на освидетельствование привезли семью: мать, отца и несовершеннолетнего сына»

Как-то сотрудники полиции привезли девушку, которая хотела выпрыгнуть с девятого этажа. Полицейским удалось отговорить ее от роковой ошибки.

Девушка была пьяна, поэтому ее привезли в наркодиспасер на медицинское освидетельствование. После беседы с наркологом она приняла решение избавиться от пагубной привычки, ее положили в РКНД на лечение.

«Это было очень радостно для нас, что девушка сразу же согласилась на госпитализацию», – подчеркнула врач.

Специалисты наркодиспасера стараются уговорить своих пациентов бросить пить или принимать наркотики. Заведующая рассказала, что нередко дает свой номер телефона человеку, чтобы тот, отсидев 15 суток, вышел и позвонил ей. Если этого человека удается убедить начать лечение, это большая победа для медиков.

Однажды на освидетельствование привезли семью: мать, отца и сына. Их поймали, когда они перевозили большую партию наркотиков.

«Меня тогда поразило, что они своего несовершеннолетнего ребенка привлекли к такому виду заработка», – отметила Гузель Абдуллина.

Причем ребенок мог стать перспективным спортсменом. Увы, родители подготовили мальчику другую судьбу.

Врач сообщила, что сегодня чаще всего в анализах доставленных к ним находят синтетические наркотики, на втором месте по распространенности – каннабиноиды.

«По статистике, в состоянии опьянения оказываются 76% людей от общего числа доставленных» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Новый год привезли пьянущего Деда Мороза»

В числе смешных историй, вспомнила заведующая, был случай, когда в новогоднюю ночь к ним привезли совершенно неадекватного мужчину в шапке Деда Мороза.

Он повеселил все отделение, проходил обследование в праздничной шапке и наручниках.

«Видимо, очень бурно отмечали Новый год, соседи пожаловались, и мужчину доставили к нам», – сказала врач.

Практически с каждым доставленным на медосвидетельствование совладать тяжело, но Гузель Абдуллина подчеркнула, что местные специалисты – психиатры-наркологи. К каждому они находят индивидуальный подход. Кто-то из пациентов агрессивен, кто-то чересчур весел, иногда крепкие мужчины начинают плакать и рассказывать медикам о своей непростой жизни.

За шесть лет работы в кабинете медосвидетельствования заведующая научилась даже на глаз определять, пьян человек или нет. Но, подчеркнула она, уверенным на сто процентов можно быть только после того, как в организме доставленного обнаружат психоактивные вещества.

Если человек не согласен с результатами исследования алкотестера, его отвезут на медосвидетельствование в больницу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Типичный пациент наркодиспансера: мужчина 35–40 лет с шаткой походкой и красным лицом

Проверяют на опьянение в несколько этапов.

«Всегда процесс начинается с исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя», – рассказала доктор.

Такую же процедуру проводят, к примеру, сотрудники ГИБДД, когда останавливают подозрительного водителя. Если человек не согласен с результатами исследования алкотестера, его отвезут на медосвидетельствование в больницу.

Наркологи спросят, на что человек жалуется, осмотрят его, чтобы понять, присутствуют ли клинические признаки опьянения. Проверят состояние кожи, зрачки, оценят психическое состояние, проведут тесты на концентрацию внимания и координацию.

«При наличии трех клинических признаков опьянения и отсутствии алкоголя в выдыхаемом воздухе производим отбор биологического объекта для направления на химико-токсикологическое исследование. То есть, когда продули в алкометр, он показал ноль, но пациент ведет себя как-то неадекватно, тогда исследуем мочу на содержание наркотиков», – объяснила врач.

Водителей обязательно проверят и на алкоголь, и на наркотики вне зависимости от показателей алкометра. Установят, пьяны вы или нет, в тот же день, результат же на наличие наркотиков в крови будет готов через три дня.

Заведующая отделением описала типичного пациента наркодиспансера. Это мужчина 35–40 лет, не очень опрятный, с шаткой походкой, красным лицом, нарушением координации движений, сильным запахом алкоголя изо рта. Выражение лица либо грустное, либо озлобленное. Он избегает общения с врачом-наркологом.

Водителей обязательно проверят и на алкоголь, и на наркотики вне зависимости от показателей алкометра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Отказ от прохождения освидетельствования = штраф и лишение прав

Гузель Абдуллина напомнила: тем водителям, которые отказываются пройти медицинское освидетельствование, грозят лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Того, кто, будучи заподозренным в употреблении наркотиков, отказался пройти медосвидетельствование, ждет административный штраф от четырех тысяч рублей и арест до 15 суток.

«В случае несогласия с вынесенным заключением по результатам медицинского освидетельствования вопрос может быть рассмотрен только в судебном порядке», – отметила доктор.

Если выпить кваса или кефира, то результат может оказаться положительным, хотя он будет точно меньше допустимого значения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Квас, бананы или кефир – на что среагирует алкометр?

А вот мнение о том, что бананы могут дать положительный результат на алкометре, – фейк. Но если выпить кваса или кефира, то результат может оказаться положительным, хотя он будет точно меньше допустимого значения 0,16 миллиграмма на литр. Даже если выпить несколько литров кваса или кефира.

По словам Гузель Абдуллиной, часто их пациенты пытаются оправдаться именно так. Но врачи прекрасно знают, что это вранье.

«Обмануть прибор невозможно», – подчеркнула заведующая отделением.