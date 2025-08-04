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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 13:29

КДК огласил решение по поводу празднования гола Алеррандро в матче с «Зенитом»

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КДК огласил решение по поводу празднования гола Алеррандро в матче с «Зенитом»
Фото: pfc-cska.com

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК решил не применять никаких санкций по отношению к форварду ЦСКА Алеррандро по поводу его празднования гола в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1).

«У нас нет никаких оснований для рассмотрения этого эпизода. В рапорте и протоколе записей нет. Пока у нас нет никаких материалов по данной теме», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, Алеррандро отпраздновал забитый гол, сымитировав, будто он срывает чеку с воображаемой гранаты и бросает ее.

#пфк цска #фк зенит #кдк рфс
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