КДК огласил решение по поводу празднования гола Алеррандро в матче с «Зенитом»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК решил не применять никаких санкций по отношению к форварду ЦСКА Алеррандро по поводу его празднования гола в матче 3-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:1).

«У нас нет никаких оснований для рассмотрения этого эпизода. В рапорте и протоколе записей нет. Пока у нас нет никаких материалов по данной теме», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, Алеррандро отпраздновал забитый гол, сымитировав, будто он срывает чеку с воображаемой гранаты и бросает ее.