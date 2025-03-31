КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Зенита» из раздевалки перед игрой с «Рубином»

Фото: fc-zenit.ru

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит задержку выхода игроков «Зенита» из раздевалки перед матчем с «Рубином» (4:0) в рамках 22-го тура РПЛ.

По словам Григорьянца, наставник казанцев Рашид Рахимов тоже нарушил правила, выходя по ходу игры за пределы технической зоны.

«У «Зенита» рассмотрим задержку выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча с «Рубином». И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, 15-е нарушение в сезоне», –передает слова Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, «Рубин» после 22-го тура идет на седьмом месте в таблице РПЛ. «Зенит» после своей победы и ничейного матча «Спартака» с «Ахматом» (0:0) поднялся на вторую строчку в таблице первенства.