КДК РФС рассмотрит выражения болельщиков в адрес судьи в игре «Локомотива» со «Спартаком»

Фото: fclm.ru

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о поведении фанатов в матче «Локомотива» со «Спартаком» (4:2).

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Будет ли рассматриваться поведения Станковича? Нет. В протоколе ничего нет», – сказал Григорьянц «Чемпионату».

Напомним, в данный момент «Локомотив» возглавляет таблицу РПЛ с 12 очками. «Спартак» же идет на 11-м месте с четырьмя баллами.