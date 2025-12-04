КДК РФС отстранил Талалаева на три матча за оскорбительный жест

Фото: fc-baltika.ru

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на три матча РПЛ за непристойный жест в матче против «Спартака», который прошел 29 ноября. Об этом сегодня заявил Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«Рассмотрели удаление Талалаева за оскорбительный жест. В протоколе было указано, что он был в сторону резервного судьи. Мы получили документы от Талалаева и письмо от «Балтики». Талалаев отрицает жест в сторону судьи, связался с ним после матча, чтобы не принимал на свой счёт. Сказал, что не обращался к конкретным людям. По его словам, со скамейки «Спартака» после жёлтой карточки в его адрес раздались оскорбительные комментарии, поэтому он ответил «в этой же манере».

Такой же позиции придерживается и клуб «Балтика», было получено письмо за подписью Измайлова (Рамиль Измайлов – генеральный директор ФК «Балтика»). Клуб принёс извинения. Мы заслушали резервного судью. Он сказал, что находился между технической зоной «Балтики» и «Спартака» и увидел оскорбительный жест в свою сторону, но допускает, что жест был в сторону скамейки «Спартака». «Балтика» прислала видео эпизода с технической камеры. Мы чётко определили, что жест был адресован в сторону «Спартака», – заявил Григорьянц «Чемпионату».

Также глава КДК РФС отметил, что Андрей Талалаев в четвертый раз посещает заседания контрольно-дисциплинарного органа. При вынесении наказания КДК учитывает наличие или отсутствие нарушений в прошлом. При этом позднее решение можно обжаловать.

Ранее в Первой лиге 11 апреля 2024 года он был наказан за оскорбление в адрес иных лиц и сумму в размере 20 тысяч рублей и отстранения на два матча условно. 13 марта он был дисквалифицирован на два матча и один условно – за агрессивное поведение в адрес судьи. В РПЛ 20 августа 2025 года Талалаева оштрафовали на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение.