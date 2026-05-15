КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за пиротехнику и скандирования

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС применил штрафные санкции к московским «Спартаку» и ЦСКА после финала Пути регионов Кубка России (1:0 в пользу красно-белых).

ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики, на 40 тысяч — за пиротехнику и ещё на 100 тысяч — за оскорбительные баннеры.

«Спартак» получил штраф 100 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики и ещё 100 тысяч — за использование пиротехники.