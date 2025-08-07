news_header_top
7 августа 2025

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за кричалку «Зенит - позор российского футбола»

Глава КДК (Контрольно-дисциплинарного комитета) РФС Артур Григорьянц в эфире «Матч ТВ» сообщил, что «Ахмат» по итогам заседания был оштрафован на 10 тысяч рублей за оскорбительное поведение фанатов на Кубковом матче против «Зенита».

Болельщики в Грозном по ходу встречи с петербуржцами скандировали кричалку «Зенит – позор российского футбола».

«Ахмат» — «Зенит»: после окончания матча болельщики «Ахмата» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита». Штраф — 10 тыс. рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

