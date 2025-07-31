КДК РФС не стал отменять красную карточку нападающего «Спартака» Антона Заболотного

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с «Чемпионатом» сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет не стал отменять красную карточку Антона Заболотного, которую форвард получил в матче второго тура против «Балтики» (0:3).

«Информация в протоколе: Заболотный удален за серьезное нарушение правил. 28 июля «Спартак» направил в КДК РФС обращение на отмену красной карточки. ЭСК РФС заключил, что судья Карасёв правильно удалил игрока. КДК РФС не отменил красную карточку Заболотного.

Рассматривался вопрос дополнительного наказания. На заседании присутствовал юрист «Спартака», а Заболотный записал видеообращение. За грубую игру КДК дисквалифицировал Антона Заболотного на два матча, один из которых – условно. Также Заболотному установлен испытательный срок – до конца сезона 2025/2026», – сказал Григорьянц.

После двух туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками.