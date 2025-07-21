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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2025 13:19

КДК РФС может оштрафовать «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес судьи

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КДК РФС может оштрафовать «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес судьи
Фото: spartak.com

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит оскорбления болельщиков «Спартака» в адрес судьи Василия Казарцева в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0) в первом туре РПЛ. «Красно-белых» могут оштрафовать.

«Рассмотрим оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес судьи на матче с «Динамо» Махачкала», –передает слова Григорьянца «Чемпионат».

Напомним, в том матче Казарцев получил критику в свой адрес из-за своих решений, некоторые из которых привели к отмененному голу «красно-белых» и неназначенному в их пользу пенальти.

В следующем матче команда Деяна Станковича сразится с «Балтикой» во втором туре РПЛ. Игра состоится 26 июля в 15:00 по мск.

#фк спартак #спорт #футбол #премьер-лига
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