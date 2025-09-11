КДК РФС дисквалифицировал Джона Кордобу на два матча после удаления в матче с ЦСКА

Фото: fckrasnodar.ru

КДК (Контроль-дисциплинарный комитет) РФС дисквалифицировал форварда «Краснодара» Джона Кордобу на два матча после удаления в матче с ЦСКА (1:1). Колумбийский нападающий получил красную карточку на 56-й минуте второго тайма.

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ООО «Футбольный клуб «Краснодар» г. Краснодар в удовлетворении заявления об отмене примененного судьей удаления к футболисту ФК «Краснодар» г. Краснодар Джону Кордобе.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (пять предупреждений и одно удаление в матче в составе одной команды) – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобу на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч – условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста ФК «Краснодар» г. Краснодар Джона Кордобы испытательный срок 3 месяца с момента принятия данного решения», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.