КДК рассмотрит оскорбительные кричалки фанатов «Динамо» Махачкала в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании во вторник изучит поведение болельщиков махачкалинского «Динамо» во время матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). Сообщается, что фанаты хозяев скандировали в адрес петербуржцев: «Зенит» — позор российского футбола».

«Зенит» после этой победы вышел на первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко. Махачкалинское «Динамо» занимает 11-ю строчку. Действующий чемпион России — «Краснодар».