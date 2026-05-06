КДК объяснил, за что присудил «Уфе» техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с «ТАСС» объяснил, за что «Уфе» присудили техническое поражение в матче 32-го тура первенства Первой лиги со «СКА-Хабаровском».

«Почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным? Невыход команды на поле в течение 60 минут с начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч», – цитирует Григорьянца ТАСС.

«Уфа» за два тура до окончания чемпионата занимает 15-е место, на два очка опережая находящийся в зоне вылета «Черноморец».