news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 6 мая 2026 11:10

КДК объяснил, за что присудил «Уфе» техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»

Читайте нас в
Телеграм
КДК объяснил, за что присудил «Уфе» техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровском»
Фото: fcufa.pro

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с «ТАСС» объяснил, за что «Уфе» присудили техническое поражение в матче 32-го тура первенства Первой лиги со «СКА-Хабаровском».

«Почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным? Невыход команды на поле в течение 60 минут с начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч», – цитирует Григорьянца ТАСС.

«Уфа» за два тура до окончания чемпионата занимает 15-е место, на два очка опережая находящийся в зоне вылета «Черноморец».

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

5 мая 2026
Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

5 мая 2026
Новости партнеров