КЦ «Сайдаш» приглашает казанцев на концерт «Письмо в Донбасс»

6 октября в культурном центре «Сайдаш» в Казани состоится концерт «Донбаска хат» («Письмо в Донбасс»).

Свои выступления зрителям представят народные артисты Татарстана Асаф Валиев, Азат Тимершаех, Кирам Сатиев, заслуженные артисты РТ Артур Исламов, Лилия Муллагалиева, Газинур Фарукшин и другие деятели культуры республики. Ведущими концерта станут Ильсур и Гульназ Шарипжановы.

Начало мероприятия заланировано на 18.30.

В центре отметили, что приглашают на концерт всех, кто неравнодушен к событиям на Донбассе.