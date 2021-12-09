КЦ Пушкина познакомит казанцев с русским искусством современной кисти Бориса Хромова

Фото предоставлено Диной Ахметовой

В Казани в Культурном центре имени Пушкина 10 декабря откроется выставка московского художника, выпускника Строгановки (Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова) Бориса Хромова «Сон. Современный взгляд на традиционное искусство».

«Сорок своих работ, выполненных в разных техниках, художник представит казанцам, лично присутствуя на вернисаже», – сообщили ИА «Татар-информ» в КЦ имени Пушкина.

Фото предоставлено Диной Ахметовой

Для своих произведений Борис Хромов выбирает различные материалы. Классической станковой живописью выполняет живописные пейзажи, акцентируя самобытность старинных русских городов «Золотого Кольца». Использует дерево, чтобы создавать отсылки к истокам народного творчества, пластическим поискам выразительных средств древопластики. Пробует и живопись на дереве в исконно русских традициях, апеллируя к силе и образности русских икон.

«Культурный центр имени Пушкина занимается русской культурой, они пригласили художника, который работает в русском стиле. На выставке будет представлено и декоративно-прикладное искусство и картины. Борис Хромов захватывает зрителя сразу – задорным цветом, волнистыми и круговыми “платочными” композициями, летящими людьми без земного притяжения, легкостью и радостью тем. “Все в мире – любовь!” – вот что хочет сказать художник людям», – поделилась своим впечатлением от первого знакомства с работами Хромова искусствовед Дина Ахметова.

Фото предоставлено Диной Ахметовой

Выставка будет работать до 29 января 2022 года со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов (понедельник – выходной), вход свободный.