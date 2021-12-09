КЦ Пушкина познакомит казанцев с русским искусством современной кисти Бориса Хромова
В Казани в Культурном центре имени Пушкина 10 декабря откроется выставка московского художника, выпускника Строгановки (Московской государственной художественно-промышленной академии им. Строганова) Бориса Хромова «Сон. Современный взгляд на традиционное искусство».
«Сорок своих работ, выполненных в разных техниках, художник представит казанцам, лично присутствуя на вернисаже», – сообщили ИА «Татар-информ» в КЦ имени Пушкина.
Для своих произведений Борис Хромов выбирает различные материалы. Классической станковой живописью выполняет живописные пейзажи, акцентируя самобытность старинных русских городов «Золотого Кольца». Использует дерево, чтобы создавать отсылки к истокам народного творчества, пластическим поискам выразительных средств древопластики. Пробует и живопись на дереве в исконно русских традициях, апеллируя к силе и образности русских икон.
«Культурный центр имени Пушкина занимается русской культурой, они пригласили художника, который работает в русском стиле. На выставке будет представлено и декоративно-прикладное искусство и картины. Борис Хромов захватывает зрителя сразу – задорным цветом, волнистыми и круговыми “платочными” композициями, летящими людьми без земного притяжения, легкостью и радостью тем. “Все в мире – любовь!” – вот что хочет сказать художник людям», – поделилась своим впечатлением от первого знакомства с работами Хромова искусствовед Дина Ахметова.
Выставка будет работать до 29 января 2022 года со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов (понедельник – выходной), вход свободный.