Казый Казани назвал размеры закята, фитр-садаки и фидии на 2026 год

Решением Совета Улемов и Совета Казыев, в 2026 году для выплаты закята определен нисаб в размере 940 000 рублей (по золоту). Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ рассказал казый Казани, ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Булат Мубараков.

Размер нисаба для выплаты фитр-садака – 120 000 рублей (по серебру). Минимальный размер фитр-садаки составил 200 рублей, а для тех, кто имеет возможность выплачивать закят – 1200 рублей.

«Если человек не в состоянии поститься временно, то он восполняет после Рамадана. Если же человек никогда не сможет поститься, то он платит фидию 450 руб за каждый день», – отметил Мубараков.