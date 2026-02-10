news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 февраля 2026 11:17

Казый Казани назвал размеры закята, фитр-садаки и фидии на 2026 год

Читайте нас в
Телеграм
Казый Казани назвал размеры закята, фитр-садаки и фидии на 2026 год
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Решением Совета Улемов и Совета Казыев, в 2026 году для выплаты закята определен нисаб в размере 940 000 рублей (по золоту). Об этом на пресс-конференции в ДУМ РТ рассказал казый Казани, ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Булат Мубараков.

Размер нисаба для выплаты фитр-садака – 120 000 рублей (по серебру). Минимальный размер фитр-садаки составил 200 рублей, а для тех, кто имеет возможность выплачивать закят – 1200 рублей.

«Если человек не в состоянии поститься временно, то он восполняет после Рамадана. Если же человек никогда не сможет поститься, то он платит фидию 450 руб за каждый день», – отметил Мубараков.

#рамадан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026