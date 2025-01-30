Казус белли Ливо. Станет ли травма звезды лиги поводом для реформ в КХЛ и «Салавате»

Скандальная ситуация с ударом игрока «Ак Барса» Марченко в лицо форварда «Салавата» Джоша Ливо лишь обострило некоторые тлевшие вопросы. Во-первых, что все-таки будет с Уфой, если команда останется без ведущего легионера? Во-вторых, нужно ли Лиге защищать звезд в клубах или это дело самих команд? «ТИ-Спорт» разбирается.





Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Гатиятулин дал указание игрокам «Ак Барса» охотиться за Ливо?

Форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо уже покинул расположение команды и отбыл в Уфу для обследования, а его команда была вынуждены сыграть в Омске без него.

Среди уфимских болельщиков популярна теория, что охота за лидером «Салавата Юлаева» - прямая установка Анвара Гатиятулина. Якобы именно главный тренер «Ак Барса» отдал «приказ» бить лидеров. Теория подтверждается тем, что и у руля «Трактора» установка была похожей – челябинцы максимально жестко играли против лидеров «Салавата Юлаева».

Бывший судья, а ныне – скаут одного из клубов НХЛ Леонид Вайсфельд однозначно заявляет, что удар от Алексея Марченко был умышленным.

«С моей точки зрения, был умышленный удар в голову. Выбор штрафа зависел от степени воздействия, судьи посчитали, что это две минуты. Я считаю, что это пять минут штрафа, — заявил Вайсфельд для «Матч ТВ».

Вопрос в другом – в нынешнем же «Салавате Юлаеве» практически не оказалось никого, кто мог бы отгонять от звездных легионеров «хищников» на льду. Даже по сравнению с теми же матчами против гатиятулинского «Трактора», когда и у «Салавата» в составе имелись силовые защитники, способны защитить «игровиков». Разве что Григорий Панин, но тот после прошлого «зеленого дерби», в котором и так немало «нагрешил», решил играть поскромнее.

«Для «Салавата Юлаева» очень плохо, что произошла ситуация, в которой Ливо должен был сам себя защищать. Если у вас в команде есть игрок, который определяет результат, и вы так к этому относитесь, то, кажется, вряд ли можно добиться чего-то большого, – продолжил Вайсфельд в интервью «РБ-Спорт».

Должна ли КХЛ защищать звезд?

Большая дискуссия разразилась в хоккейном сообществе после сразу нескольких эпизодов с лидерами сначала СКА, получившись сотрясения, а потом и нанесения травмы Максима Шалунова хоккеисту «Динамо» Артему Ильенко.

Главные тренеры команд все больше стали поднимать вопрос о некой дополнительной «защите» лидеров клубов. Идея в том, чтобы звезды имели особый статус, а игрок соперника, который бы намеренно наносил ему вред (условно «охотился» за ним) получал бы особое тяжкое наказание - как игровое, так и финансовое от лиги.

Вчера КХЛ уже распространила среди клубов лиги заявление, в котором пообещала более жесткие меры к хоккеистам, которые наносят травмы своим оппонентам на льду. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги «Чемпионату».

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жесткие дисциплинарные санкции», — заявили в пресс-службе лиги.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Угрозы санкциями, возможно, и сыграют в качестве «оберега» для лидеров, но в этом случае команды смогут в дальнейшем пойти по пути того же Андрея Назарова – просто завести хоккеиста, который намеренно будет устраивать провокации, потасовки и драки, чтобы выводить ведущих хоккеистов соперника из игры. Таким игроков и пожертвовать не жалко, если свою миссию он выполнит, а потом «присядет» на дисквалификацию.

Вот и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов в эфире «СЭ Хоккейный» высказал несколько иную точку зрения, которая на наш взгляд, намного ближе к реальности.

«Я думаю, что Уфа должна защищать своего лидера, не лига и не регламент», - заявил Потапов.

Резон в его словах имеется. Не может лига «нянчиться» с каждым игроком – это в первую очередь дело самого клуба и игроков команды.

А будет ли Ливо в Уфе в будущем сезоне, и что делать «Салавату» если нет?

Любопытно, что еще летом главной звездой «Салавата Юлаева» считался Александр Хмелевски, ради которого в Уфе приложили все усилия, чтобы оставить его в России. Джош Ливо в прошлом сезоне исполнял скорее роль второй скрипки, хоть и тоже провел его на высоком уровне – в 40 матчах регулярного чемпионата у него было 38 (15+23). Еще 9 (4+5) он добрал в 6 играх плей-офф.

Вряд ли кто-то ожидал, что канадец станет лучшим снайпером Континентальной хоккейной лиги. Но свою роль сыграл добор качественных иностранных партнеров. В Уфу приобрели Нэйтана Тодда, Шелдона Ремпала и в дедлайн Скотта Уилсона, которые добавили легионерскому звену «Салавата» фактурности.

Сейчас у Ливо уже 60 (39+21) баллов в 45 играх сезона, оставляя далеко позади таких мастеров-легионеров, как Рид Буше (37 очков) или Линден Вей (19 очков в 20 играх).

Совершенно очевидно, что на такого хоккеиста тут же обратили внимание команды с куда более стабильным финансированием и гарантированными условиями. Легионеры Уфы уже не единожды выражали свое отношение к задержкам зарплаты на льду, что четко показывает – ни за какую эмблему или город они не играют, все решают количество нулей на банковском счете.

Эксперты уже определяют, в каком команде Джошуа бы вписался бы на отлично. Называются ЦСКА и «Ак Барс». Тот же Потапов рассказывает, что против хоккеиста практически невозможно действовать защитникам, даже когда тот играет без шайбы.

«Ливо надо доставать каждую смену. В гладком чемпионате тяжело. Против такого Ливо, который в огне, у которого нет моментов, но он забивает, против таких обороняться очень тяжело. Ничего ты не сделаешь», – добавил экс-хоккеист.

Но есть несколько «но». Во-первых, в Казани Джошуа не получит столько игрового времени и столько англоязычных партнеров – именно этот фактор в Уфе стал для него «благоприятной средой» для роста. Ливо чувствует себя комфортно именно при полном доверии и свободе на льду, которые дает ему Виктор Козлов. В «Ак Барсе» стараются распределить полезность действий по трем звеньям.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Во-вторых, что в таком случае произойдет с «Салаватом Юлаевым»? У Уфы – одна из самых коротких скамеек среди клубов, претендующих на трофей в КХЛ. Огромная зависимость от легионеров только усугубляет ситуацию. Фактор выбывшего Ливо пока не сказался на результате – накануне уфимцы сумели увезти победу из Омска. Но проблемы в игре уже появились. Егор Сучков, вышедший в связке с Тоддом и Уилсоном ожидаемо полноценной заменой не стал. После 3:0 уфимская команда решила сыграть в классический откат, что вылилось в 3:2. Проблема может усугубляться, если в ближайших матчах Джошуа не вернется.

Большой вопрос, как быть «Салавату Юлаеву» в случае подобных казусов во время розыгрыша плей-офф? Никто от локтя в лицо не застрахован, а угрозы КХЛ – не панацея.

Однажды «Салават Юлаев» уже подскользнулся на ставке на иностранцев, когда в 2022 году все легионеры покинули клуб прямо перед розыгрышем Кубка Гагарина.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru