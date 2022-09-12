«Казметрострой» раскрыл, почему IKEA отказалась вложить миллиард в стройку метро в Казани

Компания IKEA планировала вложить в строительство казанского метро 1 млрд рублей, однако отказалась от этих планов из-за смерти руководителя шведской компании Ингвара Кампрада. В итоге договор не был исполнен, сообщил гендиректор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

«Станция “Сахарова” была посажена по совместной договоренности с компанией IKEA. Первоначально схема посадки станции была другая. Но был такой договор, и есть протокол о намерениях об инвестициях в один миллиард рублей. Не знаю, на какой стадии это сейчас, потому что хозяин IKEA, который его подписывал, умер [в 2018 году]. А теперь эти ребята не идут на контакт», – сказал он на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Напомним, первый участок строящейся второй ветки метро включает четыре станции. Всего на второй линии предполагается строительство 12 станций. Основная сложность заключается в выносе большого количества коммуникаций, отметил Рахимов.

По его словам, на каждой станции строится около 380 технических помещений для служб метрополитена. «Пассажир видит только два места, в том числе кассовый зал вестибюля, куда он заходит, а под ним еще три этажа. Спустился на платформу, а под ней кабельный коллектор. Все остальное – техническая зона метрополитена», – подчеркнул гендиректор «Казметростроя».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что завершилась проходка тоннелей на второй линии метро от станции «Сахарова» («Тулпар») до станции «Ломжинская» («Зилант»).