«Казметрострой»: Для строительства метро не хватает около 300 специалистов

Для строительства метро в Казани не хватает примерно 200–300 специалистов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Есть большая нехватка специалистов. Это не только у нас. Самая главная проблема — это люди», — сказал спикер.

Рахимов отметил, что в настоящее время ведется подготовка специалистов, проводится обучение. «Работы здесь специальные, и просто с улицы людей не возьмешь. У нас около 600 своих специалистов», — уточнил он.

В Казани продолжается строительство второй линии метрополитена протяженностью около 20 километров. Ветка свяжет Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и соединится с первой линией метрополитена на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».