Казгордума приняла Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года
Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года (с перспективой до 2040 года) утвердили сегодня на заседании Казгордумы четвертого созыва. Документ представила директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова.
«Цель стратегии – создание в Казани благоприятных условий для жизни и развития жителей, бизнеса, общественных институтов, при этом сохраняя окружающую среду и ресурсы, сбалансированно обеспечивая социальный и экономический рост», – рассказала она.
Маршалова отметила, что это – первая Стратегия устойчивого развития города в России.
По ее словам, она включает анализ текущей ситуации Казани и сформулированные ключевые показатели эффективности по трем сферам: экологическое благополучие, общество, экономика и управление устойчивым развитием.
«Берем новую экологическую штангу, новую планку», – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
Исполкому Казани до 1 ноября необходимо разработать план мероприятий по реализации стратегии. До этого же периода нужно будет скорректировать действующие муниципальные программы с учетом задач, определенных стратегией.