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Общество 17 июня 2025 12:44

Казгордума приняла Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года

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Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года (с перспективой до 2040 года) утвердили сегодня на заседании Казгордумы четвертого созыва. Документ представила директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова.

«Цель стратегии – создание в Казани благоприятных условий для жизни и развития жителей, бизнеса, общественных институтов, при этом сохраняя окружающую среду и ресурсы, сбалансированно обеспечивая социальный и экономический рост», – рассказала она.

Маршалова отметила, что это – первая Стратегия устойчивого развития города в России.

По ее словам, она включает анализ текущей ситуации Казани и сформулированные ключевые показатели эффективности по трем сферам: экологическое благополучие, общество, экономика и управление устойчивым развитием.

«Берем новую экологическую штангу, новую планку», – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

Исполкому Казани до 1 ноября необходимо разработать план мероприятий по реализации стратегии. До этого же периода нужно будет скорректировать действующие муниципальные программы с учетом задач, определенных стратегией.

#стратегия-2030 #стратегия развития
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