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Культура 27 декабря 2024 22:33

КазГИК стал героем финального выпуска телепроекта «Мои университеты»

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Зрители документального проекта «Мои университеты. Будущее за настоящим» узнали, о чем танцуют татары, а также познакомились с будущими артистами и хореографами, обучающимися в Казани. Героем финального выпуска телевизионной передачи стал Казанский государственный институт культуры.

Познакомили россиян с вузом и тем, чем живут его преподаватели и воспитанники, известный телеведущий Сергей Майоров, а также студентка Эмилия Второва. Они возродили моду на кружево, рассказали, какое значение имеют татарские танцы, посетили съемочную площадку студенческого фильма и даже «пообщались» с уникальными куклами.

«Мои университеты» — тревел-шоу о лучших российских вузах, которое позволяет выпускникам и преподавателям по-новому взглянуть на высшие учебные заведения в регионах страны. Одна из его целей – рассказать об изменениях, которые происходят в них благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

#казгик #нацпроекты #национальные проекты
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