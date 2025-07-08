КазГИК провел круглый стол о проблемах образования в эпоху глобальной турбулентности

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Казанский государственный институт культуры провел круглый стол «Ценностно-смысловые приоритеты личности в эпоху глобальной турбулентности». Обсуждение прошло в рамках конференции «Проблемы общества, науки и образования в условиях геополитической турбулентности».

Заключительный день международной научно-практической конференции «Проблемы общества, науки и образования в условиях геополитической турбулентности» прошел на площадке Академии наук РТ. Одним из ключевых организаторов круглого стола, посвященного вопросам всестороннего личностного развития, является Казанский институт культуры, совместно с Казанским федеральным университетом.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Здесь собрались эксперты по педагогическому образованию. Ректор КазГИК Роза Ахмадиева настойчиво повторяет, что именно благодаря Академии наук Татарстана системно выстроена работа от детских садов до высшего образования – так называемая «система непрерывного образования».

«Хочу с гордостью сказать, что благодаря научной школе Рифката Нургалиевича, продолжателями которой мы являемся, здесь выстроена непрерывная система образования», – подчеркнула Ахмадиева в разговоре с журналистами. Но самого Рифката Минниханова не было, его обязанности сегодня исполнял вице-президент, а с недавних пор и действительный член Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Гостей конференции встречает выставка, посвященная «одной из самых основных сфер безопасности жизнедеятельности человека» – безопасности дорожного движения. По словам Ахмадиевой, научный центр БЖД АН РТ обеспечивает методическими пособиями всю Россию.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Вы знаете, что у нас в республике созданы системы, где сами дети и студенты работают над своими проектами?» – начала экскурсию ректор КазГИК.

За мониторами, где транслируются детско-юношеские подкасты, – стол с изделиями из светоотражающих элементов, созданных по дизайну молодых мам. Далее – стенд с многочисленными пособиями по ПДД-проектам: «Зеленый огонек», «Юные инспекторы движения» и другие.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Это только у нас в республике. Здесь задействованы и Министерство образования и науки РТ, и Госавтоинспекция РТ, ГБУ "Безопасность дорожного движения". От педагогики до специалистов – в этой области все точно выверено», – уверенно заявила Ахмадиева.

Вся эта «литература» – бесплатная, она безвозмездно попадает в детские сады и школы Татарстана.

«Не могу не сказать про нашу работу с робототехникой, где мы развиваем креативное мышление», – остановилась Ахмадиева у стенда с робо-манипуляторами производственного объединения «Зарница». За 3 года компания оснастила мехатрониками около 80 российских школ.

«При помощи 3D-принтера дети могут обучиться моделировать и создавать элементы. Далее идёт обучение сборке, разборке, программированию и, соответственно, управлению данными роботами, которые являются аналогами больших роботов, установленных на площадках госкорпораций», — поделился заместитель генерального директора «Зарницы» по развитию Алмаз Нигматуллин.

Таким образом, подчеркнула Ахмадиева, дети не просто делают роботов, а находят им применение в производстве.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Во-первых, мы транслируем опыт Республики Татарстан. У нас есть достижения и решения. Во-вторых, мы ищем новые междисциплинарные подходы в педагогике», — рассказала ректор КазГИК о целях круглого стола. По ее мнению, сегодня в педагогическом образовании не хватает медиаконтента и продвижения. Более того, необходимо быстро реагировать на появление новых технологий, например, того же искусственного интеллекта. Эти «проблемные зоны» и будут сегодня обсуждаться.

Своим опытом поделится реготделение движения «Юнармия» в лице своего руководителя генерал-майора Александра Бородина. Также среди спикеров представители Российского общества «Знание», Университета талантов и других организаций. Так, например, советник ректора Государственного университета просвещения Михаил Рожков будет говорить об экзистенциальной педагогике. В обсуждении также примут участие гости из других регионов России и стран зарубежья — Иордании и Нигерии.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»