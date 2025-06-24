КазГИК проведет вебинар о цифровых технологиях в искусстве

26 июня в 10:00 Казанский государственный институт культуры организует ключевой вебинар на тему «Театр в эпоху цифровых технологий» в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week 2025. Участники мероприятия обсудят, как цифровая трансформация влияет на театральное искусство, какие новые формы сценического выражения появляются и какие вызовы стоят перед современными театрами.

Модератором онлайн-дискуссии выступит ректор КазГИК, доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан Роза Ахмадиева.

Среди спикеров — известные театральные деятели России:

Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник», «Народный артист Российской Федерации» Владимир Машков; Художественный руководитель Московского губернского театра, Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Безруков; Главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Вячеслав Стародубцев; Директор Чувашского государственного экспериментального театра драмы (г. Новочебоксарск), директор Государственного драматического театра ( г. Чебоксары), заслуженный работник культуры Чувашской Республики, лауреат премии правительства России им. Ф. Волкова Дмитрий Капустин; Художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. Качалова, Заслуженный деятель искусств России, народный артист России и народный артист Республики Татарстан Александр Славутский; Директор Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова Ильгиз Зайниев.

Участники вебинара обсудят, как театр адаптируется к цифровым реалиям, какие технологии уже используются в постановках и как сохраняется художественная ценность на фоне технологических новшеств.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Серия вебинаров проходит в преддверии форума с мая по сентябрь 2025 года. Международный форум «Kazan Digital Week – 2025» пройдет в Казани 17 – 19 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.

Это уникальное событие объединит экспертов и профессионалов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации и обмена передовым опытом.

Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.