КАЗГИК будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере культуры

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Казанский государственный институт культуры подписал соглашение со Школой кинематографического искусства из Саудовской Аравии, церемония состоялась сегодня в рамках Kazan Digital Week. Свои подписи в документе поставили ассистент профессора и завкафедры кинематографического искусства Мохамед Газала и ректор КАЗГИК Роза Ахмадиева.

«Мы будем сотрудничать с вузом по кино- и театральному направлениям, развитию творческой интеллигенции. Самым основным, ключевым для Саудовской Аравии является то, что наша республика, институт культуры – это пилотные регион и вуз по внедрению инновационных технологий в сфере культуры», – сказала Ахмадиева.

Она также отметила, что зарубежные коллеги уже реализовывают совместные с Татарстаном проекты. Однако долгоиграющие, с окончательным продуктом можно будет познакомиться примерно через полгода.

Ранее сообщалось, что МУП «Метроэлектротранс» подписал соглашение с ООО «ТАКСКОМ» о внедрении электронных путевых листов.