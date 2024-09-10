Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАЗГИК будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере культуры
Казанский государственный институт культуры подписал соглашение со Школой кинематографического искусства из Саудовской Аравии, церемония состоялась сегодня в рамках Kazan Digital Week. Свои подписи в документе поставили ассистент профессора и завкафедры кинематографического искусства Мохамед Газала и ректор КАЗГИК Роза Ахмадиева.
«Мы будем сотрудничать с вузом по кино- и театральному направлениям, развитию творческой интеллигенции. Самым основным, ключевым для Саудовской Аравии является то, что наша республика, институт культуры – это пилотные регион и вуз по внедрению инновационных технологий в сфере культуры», – сказала Ахмадиева.
Она также отметила, что зарубежные коллеги уже реализовывают совместные с Татарстаном проекты. Однако долгоиграющие, с окончательным продуктом можно будет познакомиться примерно через полгода.
Ранее сообщалось, что МУП «Метроэлектротранс» подписал соглашение с ООО «ТАКСКОМ» о внедрении электронных путевых листов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»