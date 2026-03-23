ЛНР и Татарстан 23 марта 2026 16:00

«Кажется, что приезжаешь не в командировку, а домой»: педиатр ДРКБ о работе в Рубежном

Эльмира Номина в течение месяца работала в Рубежанской многопрофильной больнице

Врач-педиатр ДРКБ Татарстана Эльмира Номина в течение месяца работала в многопрофильной больнице подшефного Татарстану города Рубежное. За это время она увидела, как меняется организация детской медицинской помощи, с какими задачами ежедневно сталкиваются врачи и пациенты и что помогает сохранять устойчивость в непростое время.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Нагрузка высокая, каждый дополнительный врач здесь ощущается как поддержка»

– Как сейчас выглядит детская медицина в городе?

– Основной вызов остается прежним – ограниченное число специалистов. Если сравнивать с тем, что было раньше, изменения заметны.

Работа организована компактно – прием ведется в нескольких кабинетах на базе другого медицинского учреждения. Заведующая отделением совмещает административную работу и прием пациентов – в условиях ограниченного числа специалистов это рабочая необходимость. Нагрузка остается высокой, и каждый дополнительный врач здесь действительно ощущается как поддержка.

– Насколько большая сейчас нагрузка?

– Она действительно значительная. Бывают дни профилактической работы – прививки, диаскин-тесты. Это важное направление с учетом необходимости раннего выявления туберкулеза. Недавно у меня было 35 детей, у заведующей – 39. Всего больше семидесяти за день. В обычные дни – около двадцати – двадцати пяти пациентов. Но когда приходит, например, целый класс, поток увеличивается кратно.

– Как организованы осмотры?

– Есть плановые осмотры – перед детским садом, школой, в подростковом возрасте. Это обязательные осмотры по федеральным требованиям, которые позволяют вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем. Проводим диаскин-тесты. Кроме того, педиатр определяет группу здоровья ребенка и физкультурную группу. Здесь это особенно важно: возможности для привычной уличной активности ограничены, поэтому многие дети занимаются в спортивных секциях, а для этого требуется медицинская справка.

– Родители приводят детей на вакцинацию?

– Да, и это очень радует. Отказов практически нет – из примерно тысячи детей два-три случая. Остальные прививаются по национальному календарю. Если есть противопоказания, работает комиссия. В целом родители понимают важность профилактики и доверяют врачам.

«Недавно был случай: маленький ребенок упал с ложкой во рту и получил серьезную травму»

– С какими заболеваниями сейчас чаще обращаются?

– Сейчас уже идет на спад грипп А. В прошлую мою командировку – в ноябре–декабре – пневмоний и бронхитов было значительно больше. Сейчас ситуация спокойнее. В целом дети достаточно крепкие. ОРВИ обычно проходит за неделю, несмотря на существующие бытовые ограничения.

– Родители выполняют рекомендации врачей?

– Очень ответственно. Назначаешь лечение – и они стараются все выполнить, покупают препараты, даже если они недешевые. Иногда невольно задумываешься, каких усилий это им стоит. Но видно, что родители делают все возможное для своих детей.

– Приходится ли сталкиваться с социальными вопросами?

– Да, это тоже часть работы. Есть семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Мы участвуем в комиссиях, рассматриваем такие случаи. Но важно понимать: вклад здравоохранения – около 10%. Все остальное – это условия жизни, среда и образ жизни семьи.

– Бывают ли экстренные случаи?

– Конечно. Когда мы здесь работаем, фактически остаемся на связи круглые сутки. Если обращаются – помощь оказывается всем. Недавно был случай: маленький ребенок упал с ложкой во рту и получил серьезную травму. Его сначала привезли в другой населенный пункт, но на месте не было профильного специалиста. Родителям рекомендовали обратиться в Рубежное, где есть возможность оказания помощи. Мы оказали первую помощь, остановили кровотечение и направили ребенка дальше – в областную больницу.

– Чего сегодня больше всего не хватает системе?

– Сохраняется потребность в специалистах: детском хирурге, кардиологе, эндокринологе, гинекологе, враче ультразвуковой диагностики. Взрослые специалисты есть, но детская медицина требует отдельной подготовки. В идеале должна работать выездная бригада: приехали в школу, осмотрели детей, потом в детский сад. Это значительно облегчило бы ситуацию.

«Узнают на улице, здороваются, благодарят»

– Как складывается работа с коллективом?

– Очень хорошо. Здесь дисциплинированный коллектив. Медсестры, санитарки – каждый знает свою работу. И очень теплое отношение пациентов. Родители узнают на улице, здороваются, благодарят.

– Как устроены бытовые условия?

– Вполне нормальные. Администрация помогает, есть генераторы, решаются вопросы с транспортом и билетами. Кормят хорошо – простая, полезная еда, которая экономит время.

– А то, что иногда слышны взрывы?

– Мы стараемся относиться к этому спокойно. Здесь живут люди – дети, пожилые. Они находятся в этих условиях постоянно. И мы просто разделяем с ними эту реальность.

– Вы уже не в первый раз здесь. Какие ощущения от поездок?

– Да, это уже третья поездка. Первый раз был в 2022 году, потом в ноябре-декабре, и вот сейчас снова приехала. Иногда кажется, что приезжаешь не в командировку, а домой. Здесь очень теплое отношение людей. Вот, например, 1 марта у меня был юбилей – и весь коллектив меня поздравил. Это было очень трогательно.

– Как реагируют близкие?

– По-разному. Коллеги иногда ворчат: «Куда опять уехала? Кто здесь работать будет?» Дочка переживает. Но я считаю: если есть возможность помочь – значит, нужно ехать.

– Получается, у вас теперь как будто два дома?

– Наверное, так и есть. Здесь уже шутят про «гостевой брак». Но на самом деле все просто: когда понимаешь, что твоя работа действительно нужна людям, это дает очень сильное чувство внутреннего смысла. Поэтому я и приезжаю сюда снова и снова.

#ЛНР и Татарстан #здравоохранение
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
