Подростки-жертвы: сюжет о том, как украинские спецслужбы вербуют детей из РТ

Подростки становятся основной группой риска в деле диверсий на железных дорогах Татарстана. В сюжете «Вести. Татарстан» представитель Управления ФСБ по РТ рассказал, что большинство подобных преступлений совершают дети 13-14 лет, нередко из неблагополучных семей.

По данным спецслужб, иностранные кураторы выходят на несовершеннолетних через интернет‑переписку. Сначала они завоевывают доверие, затем предлагают выполнить опасные задания за «быстрые деньги». Подросткам дают инструкции по поджогам и повреждению объектов железнодорожной инфраструктуры.

«Якобы кажется, что это легкодоступно. Срезал несколько болтов, взломал шкаф, облил жидкостью. И кинул спичку и поджег его. Одна из ключевых мотиваций – это финансовое вознаграждение, но при том, когда они совершают серию поджогов, они деньги эти не получают, вся переписка их удаляется, и они остаются ни с чем, а получают только реальный срок. На пути их жизни это развилка в никуда. Их в любом случае поймают, они минимум получают от 10 лет строгого режима», – рассказывает оперативник.

По его словам, установить личности преступников удается в короткие сроки. Даже попытки скрыть лица и избежать камер не помогают, добавил представитель спецслужбы.