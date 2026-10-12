Казэнерго: замена светильников в Казани позволит экономить 100 млн рублей в год

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В Казани до конца 2026 года планируется заменить свыше 20 тысяч светильников, в том числе на участках улиц Большая Крыловка, Тихорецкая, проспектов Ямашева и Ибрагимова. Об этом на деловом понедельнике сообщил гендиректор «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.

«Этот проект призван полностью обновить световое оборудование в Казани. По его завершении в городской черте практически не останется старых светильников – лишь около 5% от общего объема оборудования сохранится в ближайших поселках, где используется система индивидуального включения», – отметил Нурмухаметов.

Он добавил, что благодаря этим изменениям улицы города станут светлее, а энергопотребление – рациональнее. Так, проект позволит ежегодно экономить свыше 11 млн кВт·ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте составит более 100 млн рублей.