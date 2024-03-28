«Каждый зайчик в лесу подсчитан»: итоги зимнего учета животных подвели в Татарстане

В Татарстане за год число лосей увеличилось на 2%, косуль — на 10%, куниц — на 8%, тетеревов — на 37%. При этом незначительно сократилось количество кабанов, белок и рябчиков.

Об итогах зимнего маршрутного учета диких животных рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

«Каждый год нам нужно проводить определенную ревизию наших запасов, чтобы знать, сколько всего у нас охотничьих ресурсов. В республике ведется зимний маршрутный учет лосей, косуль, кабанов, пушных зайцев, тетеревов, глухарей, боровой дичи. Это своего рода инвентаризация по основным видам охотничьих ресурсов. Она идет с 15 января по 15 марта», — сообщил он.

Всего по республике насчитывается 1435 маршрутных учетов, суммарная протяженность которых составляет около 14,5 тыс. километров. В зимних учетах участвовали 400 человек, в том числе штатные сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и охотничьих хозяйств, а также отдельные охотники, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями.

«Учетчик выходит на маршрут в поле или в лес, затирает все следы животных, которые пересекают данный маршрут. На следующий день выходит на повторный учет и учитывает свежие следы. Информация о свежих следах вставляется в научно обоснованную формулу, благодаря которой мы можем судить о численности отдельных видов животных», — пояснил Шарафутдинов.

По его словам, численность таких массовых видов, как заяц-беляк и заяц-русак, за год на территории региона практически не изменилась.

«Не все, наверное, понимают, что у нас в лесу и в поле каждый зайчик подсчитан. Весь животный мир подвергается учету, а в дальнейшем принимаются решения о разрешении или ограничении охоты», — заметил спикер.

Он напомнил, что с 6 апреля по 6 мая в республике открывается сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. С 20 апреля по 29 апреля будет разрешена охота на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси). С 27 апреля по 6 мая будет открыта охота на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп). С 27 марта в МФЦ начался прием заявлений на разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья в весенний сезон охоты. Размер госпошлины составляет 650 рублей.