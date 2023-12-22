«Каждый хоккеист мечтает попасть в НХЛ»: Ахтямов об «Ак Барсе» и контракте с «Торонто»

Артур Ахтямов: «Фадеев Игорь Михайлович сообщил мне о вызове в «Ак Барс». Новость была для меня неожиданной. Но я, конечно же, обрадовался, сразу собрал вещи и поехал в Казань»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отрезок из 10 игр подряд? Не очень доволен. Думаю, мог сыграть лучше»

Артур, этот сезон ты начал в Альметьевске, но по ходу сезона был вызван в Казань. Причем только 14 сентября ты сыграл последний матч за «Нефтяник», а уже 15-го был заявлен за «Ак Барс». Как ты узнал о возвращении в Казань?

Сразу после игры генеральный менеджер «Нефтяника» Фадеев Игорь Михайлович сообщил мне о вызове в «Ак Барс». Новость была для меня неожиданной. Но я, конечно же, обрадовался, сразу собрал вещи и поехал в Казань.

В плане бытовых вопросов как было? Ведь после аренды в Альметьевск ты вернулся в Казань уже спустя две недели.

Повезло, что когда «Нефтяник» меня арендовал, у нас сразу был длительный выезд. Поэтому даже не успел перевезти вещи из Казани.

Изначально ты приезжал лишь на роль бэкапа, заменить Амира Мифтахова. Но потом травмировался и Тимур Билялов. Что почувствовал в этот момент? Давление, повышенная ответственность?

Конечно, травмы двух главных вратарей за короткий срок сильно влияют на состояние команды. Для меня это было важным вызовом без права на ошибку. Потому что я остался один, и надо было играть на хорошем уровне.

Как в команде на это смотрели? Чувствовал ли, что партнеры играют более осторожно, больше старалась заблокировать бросков, не рисковать?

«На самом деле, не очень доволен собой. Думаю, что мог сыграть лучше» Фото: bars.ak-bars.ru

По отношению команды во время матчей не могу сказать, был полностью сконцентрирован на своей игре. Но вне льда очень сильно поддерживали, даже после откровенно неудачных матчей говорили: «Все нормально, Артур, все нормально».

Как чувствуешь себя в возрастной команде?

Отлично, общаюсь с каждым понемногу. Хотя все равно, конечно, больше с молодыми.

После травмы Билялова ты провел десять матчей подряд. Как оценишь этот отрезок? Воспользовался ли шансом, доволен ли собой?

На самом деле, не очень доволен. Думаю, что мог сыграть лучше. Да, выезд на Дальний Восток можно занести в актив, но по своим ощущениям не удовлетворен игрой. Надеюсь, этот опыт мне поможет в дальнейшем.

«Для меня Квартальнов – особенный тренер. До сих пор благодарен ему за шанс»

Был ли какой-то план с руководством – что будет, когда Мифтахов восстановится? Обратно в Альметьевск или будет возможность посоперничать с Амиром?

Насчет этого с руководством не общался, все равно не я принимаю решение. Предполагал, что если отправят обратно в «Нефтяник», то спокойно отнесусь к этому.

На последней открытой тренировке «Ак Барса» вас [вратарей] было трое. Каково быть третьим голкипером именно в тренировочном процессе? Нет ли такого, что тренеры уделяют тебе меньше внимания?

Такого нет, все тренируемся поровну. На каждого вратаря уделяются одинаковое время и упражнения.

«Для меня Дмитрий Квартальнов особенный тренер. До сих пор благодарен ему за тот шанс. Он много любил доверять молодежи» Фото: ak-bars.ru

Ты дебютировал в КХЛ под руководством Дмитрия Квартальнова. И в этом сезоне первую игру ты как раз сыграл против его «Динамо» в Минске. Что значит для тебя этот тренер?

Для меня он особенный тренер. До сих пор благодарен ему за тот шанс. Он много любил доверять молодежи. Если честно, матч в Минске был для меня принципиальным, очень хотелось сыграть против него. Но жаль, что не получилось выиграть.

Есть мысли, откуда в системе «Ак Барса» в последние годы столько хороших вратарей? Билялов, Мифтахов и ты – казанские воспитанники. Помимо вас есть еще Пекса, Арефьев и Мосин.

У нас сильная вратарская школа. Уже начиная с детских возрастов очень опытный состав тренеров. Даже когда я был совсем маленьким и только начинал заниматься хоккеем, у нас уже был отдельный тренер для вратарей. Мне кажется, далеко не во всех школах так.

«Тяжело было сидеть в раздевалке после седьмого матча и видеть эмоции. Представлял, каково команде»

Давай поговорим о предыдущем сезоне в Альметьевске. Как вообще пришли к этой аренде? Почему «Нефтяник», а не «Барс»?

Как мне объяснили, «Нефтяник» – команда, которая всегда борется за кубок. Поэтому посчитали, что для меня будет полезнее находиться именно в такой среде. Тем более есть живой пример – Тимур Билялов, который тоже провел сильный сезон в Альметьевске и выиграл Кубок Петрова перед переходом в КХЛ.

«Нефтяник» – команда, которая всегда борется за кубок. Поэтому посчитали, что для меня будет полезнее находиться именно в такой среде» Фото: ahc-neftyanik.ru

В Альметьевске ты жил на базе? Можно ли сказать, что некоторых ребят отправляют туда в том числе из-за меньших соблазнов по сравнению с Казанью? Спокойный город, где легче сконцентрироваться на хоккее.

Да, жил на базе. Но не думаю, что кого-то отправляют в Альметьевск по таким соображениям. Если человек хочет, он везде найдет соблазны и везде у него будут проблемы с режимом. Лично я скорее обрадовался, когда мне сказали об аренде. Потому что для меня это было новым вызовом, моим первым годом, когда я жил не в Казани, не дома.

Этим летом на предсезонке ты говорил, что 90% твоего прогресса – это заслуга сезона в Альметьевске. Что дал тебе тот год в «Нефтянике»? В чем ты изменился?

В первую очередь я повзрослел как человек. Как уже говорил, прошлый сезон стал моим первым годом вне дома. И, наверное, этот выход из зоны комфорта и смена обстановки положительно сказались на моих результатах. В хоккейном плане год в «Нефтянике» тоже очень многое дал. Был собран очень сбалансированный коллектив как из опытных ребят, которые уже играли в КХЛ, так и из молодежи, которой было что доказывать.

«Нефтяник» достаточно рано закончил прошлый сезон. Ты сразу же присоединился к «Ак Барсу», у которого уже шел плей-офф. Каково было после сезона ВХЛ сразу перескочить в плей-офф КХЛ, так еще потом дойти до финала?

Хоть я и не принимал участие в играх, но, конечно, было непросто. Потому что я весь сезон провел в «Нефтянике» и когда приехал сюда, то мало с кем был знаком. Было трудно влиться в коллектив. Все-таки плей-офф очень напряженное время, но ребята все равно очень хорошо приняли.

Насколько сильно переживал после поражения в седьмом матче финала или к тому моменту не настолько проникся эмоциями?

Нет, я тоже, конечно, переживал, ведь столько всего было пройдено. Но больше было обидно все-таки за парней. Очень тяжело было сидеть в раздевалке после того матча и видеть их эмоции. Я представлял, каково им.

«Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ. Я долго думал, когда мне предложили контракт. Но все-таки согласился, потому что боялся, что потом могут вообще не позвать» Фото: ak-bars.ru

«Предложение из НХЛ? Согласился, потому что потом могут вообще не позвать»

Летом ты подписал контракт новичка с «Торонто», но уже после кэмпа вернулся в аренду. Так было запланировано или почувствовал, что пока не готов?

На самом деле, это было запланировано. В «Ак Барсе» знали об этом.

Тогда какие у тебя были цели, когда ты подписывал контракт с «Торонто», если знал, что вернешься?

Каждый хоккеист с детства мечтает попасть в НХЛ. Я долго думал, когда мне предложили контракт. Но все-таки согласился, потому что боялся, что потом могут вообще не позвать.

Советовался ли с Мифтаховым, у которого был похожий опыт?

Конкретно с ним не советовался. Но от других много слышал, что не все там так гладко и частенько кормят лишь обещаниями.

Какие у тебя остались впечатления от двухнедельного пребывания в Северной Америке?

Отличные, был очень впечатлен. «Торонто» – одна из лучших спортивных организаций в мире. Поэтому в плане условий, все было шикарно. Прежде всего, я психологически там разгрузился – поездка в другую страну, тренировки в новых условиях очень зарядили меня.

С Ильей Самсоновым не общался?

Нет, времени не хватило, на кэмпе был очень плотный график.

Вы синхронно подписались в «Торонто» с Вячеславом Пексой. Намеренно поехали вместе, чтобы было полегче?

Нет, вообще не разговаривали об этом. Конечно, вместе с ним было полегче, но у нас все равно между собой конкуренция.

При этом он остался там. Наверняка ты общался с ним, какие у него цели? Ведь пробиться в «Торонто» почти нереально.

В последнее время с ним не общался. Он много работает, хоть и играет больше в ECHL. Но старается и ждет своего шанса.

Ты был выбран «Торонто» на драфте в 2020 году. Насколько ты сейчас погружен в выступления команды?

Особо пристально не получается смотреть. Слежу только за результатами.

Сможешь ли назвать весь состав «Торонто» и почему, на твой взгляд, у них не получается в плей-офф?

Первые два звена точно смогу назвать. А вот нижние пятерки у них постоянно меняются, с трудом вспомню. Насчет неудач в плей-офф, мне кажется, там какие-то свои внутренние обстоятельства, которые можно понять только находясь в команде. Потому что состав у них очень сильный. Тот же Остин Мэттьюс в последние годы уступает наверно только Коннору Макдэвиду. Но в прошлом году они, наконец, прошли первый раунд. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

«Конечно, хотелось бы как можно больше игр провести в КХЛ, но я ни о чем не жалею. Мне нравится, что я сейчас в «Ак Барсе» – это мой родной клуб» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В школе татарский был моим любимым предметом. Хотелось бы, чтобы этот язык не исчезал»

Кто из современных голкиперов является для тебя примером?

Стараюсь следить за всеми, пытаюсь что-то брать, подмечать в играх. Если называть конкретные фамилии, то из российских это Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, а из неочевидных очень нравится Тэтчер Демко из «Ванкувера». В КХЛ отмечу Тимура Билялова и Александра Самонова из «Салавата Юлаева».

Сообщалось, что летом тобой в КХЛ интересовались минимум две-три команды, но договориться не удалось.

Да, действительно, переговоры были, но все подробности раскрывать не могу. Конечно, хотелось бы как можно больше игр провести в КХЛ, но я ни о чем не жалею. Мне нравится, что я сейчас в «Ак Барсе» – это мой родной клуб. Тем более по ходу сезона у команды из-за травм были проблемы с вратарями, и у меня была возможность показать себя.

Ты часто участвуешь в роликах «Ак Барса» с татарской тематикой. Хорошо знаешь татарский язык?

Сейчас уже, к сожалению, забывается немного, но базовые слова знаю. В школе татарский язык, действительно, был моим любимым предметом. Хотелось бы, наверное, чтобы, в жизни побольше использовали этот язык, чтобы он не исчезал.

В семье у вас разговаривают на нем?

Моя мама с Украины, поэтому я неполный татарин. Но по линии отца со всеми родственниками стараемся соблюдать татарские традиции.

Гумар Миргалеев