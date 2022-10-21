Каждый хочет поучаствовать: магаданский губернатор рассказал Путину о помощи Донбассу

Жители Магаданской области активно участвуют в поддержке населения Донбасса. Каждый хочет внести свой вклад, как-то поучаствовать, помочь жителям Донбасса вернуться к нормальной жизни. Об этом заявил губернатор региона Сергей Носов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Причем простые люди, включая водителя, не самые высокие зарплаты, но спрашивают: „Сергей Константинович, отправили помощь вместе с супругой. Дойдёт? Мы по QR-коду, на „России 24“ смотрели“. — „Конечно, обязательно дойдет“. Хочу сказать, что каждый человек сегодня участвует в этом и хочет быть сопричастным», — поделился руководитель региона своим пониманием народных настроений с главой государства.

По словам Носова, при поддержке властей Магаданской области в городе Ждановке Донецкой народной республики уже отремонтированы две школы и два детских сада. Также восстановлены все подстанции и котельные в преддверии зимы.

Упомянул губернатор и то, что при поддержке властей региона 190 детей из Ждановки отдохнули в Крыму, а 20 человек побывали «на Колыме». «Настолько душевно и трогательно это было — подружились, не хотели уезжать многие. Этот контакт сохранился и будет дальше продолжаться», — добавил он.