©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Каждый второй татарстанец с глаукомой страдает запущенной формой болезни
Каждый второй житель Татарстана с глаукомой страдает запущенной формой болезни. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила врач-офтальмолог высшей категории, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.
На данный момент в Татарстане зарегистрировано более 35 тысяч пациентов с глаукомой, у половины выявлена третья стадия болезни.
«Это очень большая цифра среди пациентов с выявленной глаукомой. Раньше она была гораздо меньше. Наиболее благоприятными были 2017-2019 годы, когда в медицине стали внедрять новые технологии. К нам стали обращаться пациенты, болезнь выявлялась на ранней стадии. К сожалению, сейчас цифры вернулись к предыдущим показателям», – отметила Зверева.
По ее словам, глаукома – болезнь, которая проявляется с возрастом, и, чтобы ее вовремя выявить, нужно как можно раньше обратиться к специалистам. Профилактику глаукомы лучше всего начать с 35 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»