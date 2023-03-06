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Руc Тат
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Общество 6 марта 2023 12:05

Каждый второй татарстанец с глаукомой страдает запущенной формой болезни

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Каждый второй житель Татарстана с глаукомой страдает запущенной формой болезни. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила врач-офтальмолог высшей категории, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.

На данный момент в Татарстане зарегистрировано более 35 тысяч пациентов с глаукомой, у половины выявлена третья стадия болезни.

«Это очень большая цифра среди пациентов с выявленной глаукомой. Раньше она была гораздо меньше. Наиболее благоприятными были 2017-2019 годы, когда в медицине стали внедрять новые технологии. К нам стали обращаться пациенты, болезнь выявлялась на ранней стадии. К сожалению, сейчас цифры вернулись к предыдущим показателям», – отметила Зверева.

По ее словам, глаукома – болезнь, которая проявляется с возрастом, и, чтобы ее вовремя выявить, нужно как можно раньше обратиться к специалистам. Профилактику глаукомы лучше всего начать с 35 лет.

#глаукома #профилактика
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