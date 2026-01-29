Каждый второй соискатель в РТ готов отказаться от увольнения при повышении зарплаты

Каждый второй работающий соискатель в Татарстане (55%) готов отказаться от перехода в другую компанию, если нынешний работодатель предложит повышение зарплаты. Об этом «Татар-информу» сообщили в сервисе Talantix.

По данным исследования, повышение дохода – основной мотив для принятия встречного предложения. Кроме того, 21% респондентов согласился бы остаться ради повышения в должности, еще 21% – ради участия в более интересном проекте. Для 15% важен перевод в другой отдел, для 14% – изменение графика работы. Отказались от контроффера при любых условиях 12% участников опроса.

С предложениями о пересмотре условий труда хотя бы раз сталкивались 56% опрошенных. В 31% случаев работники соглашались остаться, в 24% – увольнялись несмотря на улучшенные условия.

«Для большинства кандидатов ключевым фактором всё еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Это говорит о том, что рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», – отметила директор по развитию CRM-системы Марина Хадина.

Чаще всего повышение зарплаты удерживает на прежнем месте специалистов в IT и рабочих – по 61% в каждой категории. Высокие показатели также зафиксированы среди специалистов закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), а также сотрудников производства и сервисного обслуживания (57%).

Интерес к нематериальным условиям распределяется по отраслям. Участие в интересных проектах востребовано среди специалистов искусства, развлечений и масс-медиа (34%) и IT-сферы (33%). Повышение в должности чаще рассматривают менеджеры среднего и высшего звена (33%) и IT-кадры (29%). Гибкий график привлекает представителей креативных индустрий (26%) и работников медицины и фармацевтики (25%).