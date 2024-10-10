«Каждый второй сегодня шизофреник?»: психиатр развеяла мифы о серьезной болезни

Шизофрения – это эндогенное хроническое психическое расстройство, которое характеризуется расщеплением высших психических функций

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №1: Шизофрения сегодня у каждого второго

С научной точки зрения шизофрения – это эндогенное хроническое психическое расстройство, которое характеризуется расщеплением высших психических функций. Эндогенное – значит, что причина его развития внутренняя, заключается в особенностях нейрохимических систем организма.

По словам психиатра Ольги Башмаковой, у шизофрении есть негативные и позитивные симптомы. Позитивные – это те, что появляются с развитием болезни, например бред, галлюцинации и другие обманы восприятия. А негативные симптомы – это утрата того, что было, например снижение умственной работоспособности, избегание социальных контактов, снижение продуктивности.

Как правило, люди, говоря об этой болезни, описывают человека, который ведет себя не так, как принято обществом. Существует мнение, что шизофрения сегодня сильно распространена в обществе, однако, по словам врачей, это не так.

«Распространенность шизофрении в Российской Федерации приближена к 1%. По мировой статистике, 1-2% людей больны этим недугом. Эти показатели стабильны из года в год», – объяснила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы, врач психиатр-психотерапевт Ольга Башмакова.

Между тем, по словам врача, приходится говорить о том, что эта болезнь занимает первое место по стигматизации – другими словами, больные испытывают давление со стороны общества.

Ольга Башмакова: «Распространенность шизофрении в Российской Федерации приближена к 1%. По мировой статистике, 1-2% людей больны этим недугом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №2: Все шизофреники одинаковы

Это не так, уверяют психиатры, шизофрения в своих проявлениях очень разнообразна. Уместно говорить даже о расстройствах шизофренического спектра, ведь у этого заболевания есть разные формы, плюс накладывают отпечаток индивидуальные особенности каждого пациента.

«Все будет зависеть от того, в каком возрасте заболел человек. Мужчина это или женщина, социально-демографические характеристики могут внести коррективы в клиническую структуру заболевания. Сколько времени пациент болеет и какой тип течения заболевания», – объяснила доктор.

Психиатр привела примеры, какой может быть болезнь. Если заболел человек среднего возраста, то заболевание чаще всего протекает остро и очень ярко. Например, на протяжении нескольких дней у человека может возникать идея о том, что его преследуют, у него нарушено восприятие – он слышит голоса внутри себя, и эти голоса начинают управлять его поведением. При этом до этого момента умственные способности у него не ухудшались, заболел он внезапно. Ольга Башмакова подчеркнула, что в таком случае прогноз наиболее благоприятный.

А если же, например, юноша-подросток сначала замыкается в себе, перестает общаться со сверстниками, близкими, школьная успеваемость у него падает из-за ухудшения умственной работоспособности, он перестает следить за собой. У него снижается аппетит, он будто не понимает, зачем ему есть. После этого у него появляются мысли, что окружающие смотрят на него недобро, желают зла, обсуждают, дальше возникают голоса в голове, которые подтверждают его предположения. У такого пациента, по словам психиатров, менее оптимистичный прогноз на дальнейшую спокойную жизнь.

Существует даже детский тип шизофрении. И чем в более раннем возрасте проявилась болезнь, тем менее благоприятны прогнозы врачей.

На то, когда шизофрения может проявить себя, влияет целая совокупность факторов: наследственная предрасположенность, определенный тип личности человека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №3: Болезнь в 100% случаев передается по наследству

На то, когда шизофрения может проявить себя, влияет целая совокупность факторов: наследственная предрасположенность, определенный тип личности человека. Свою лепту вносят и условия, при которых шизофрения может стартовать, – например, тяжелая стрессовая ситуация, которую не получается преодолеть, или же черепно-мозговая травма, которая может запустить болезнь у того, кто к ней предрасположен.

«Нельзя сказать, что в 100% случаев болезнь передается по наследству, – это один из мифов. Хотя многие уверены, что если больны родители, то у ребенка обязательно будет шизофрения. Наследуется предрасположенность к болезни. Но есть закономерность: чем выше степень родства, тем выше вероятность», – объяснила заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением РКПБ.

Миф №4: У шизофреников случаются галлюцинации

По словам Ольги Башмаковой, у больных шизофренией наблюдаются псевдогаллюцинации, их еще называют ложными.

«Истинные галлюцинации пациент видит снаружи – объекта нет, но он его видит. У больных шизофренией они не такие, образы они видят внутри себя. Эта интерпроекция свойственна внутри головы, во внутреннем поле зрения. Они будут говорить, что видят, как разворачивается то или иное событие. Будут рассказывать об этом не в эмоциональной манере, а в констатирующей», – отметила психиатр-психотерапевт.

Чаще шизофреники не видят галлюцинации, а именно слышат, причем звук образуется внутри головы больного.

У больных шизофренией наблюдаются псевдогаллюцинации, их еще называют ложными Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Миф №5: Все больные шизофренией опасны для общества

Опасность таких больных для общества зависит от того, как далеко зашла болезнь. Один из самых неприятных моментов шизофрении – у пациентов отсутствует способность к самокритике.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, более 80% больных шизофренией не осознают, что у них есть проблемы, не осознают заболевание. Они могут иметь критику к отдельным проявлениям заболевания, а в целом то, что больны, они не понимают», – объяснила специалист.

Насколько такой пациент опасен для окружающих, будет зависеть от того, насколько расстроена его критика к своей болезни. А также от структуры болезненных переживаний, то есть от того, что видит и слышит пациент, от того, что говорят ему голоса.

«Иногда обманы восприятия и структура болезненных переживаний имеет вполне социально нейтральный контекст. И неприятно, и некомфортно будет ему самому. Именно такие переживания будут приводить его за психиатрической помощью даже при отсутствии критики. Он будет говорить, что голоса ему надоели, они все время что-то неприятное говорят», – заметила Ольга Башмакова.

Миф №6: Шизофрения – это вечный учет у психиатра

Проявление шизофрении может быть и один раз в жизни, но это случается редко.

«Тактика лечения такова: после одного перенесенного эпизода назначается курс поддерживающей терапии на определенный период. Обычно один эпизод психоза – один год лечения. В течение этого времени пациент принимает таблетки. Если он чувствует себя хорошо, он адаптирован в обществе, то постепенно дозировка препарата снижается. Если обострений нет при низких дозах лекарств, то постепенно лечение сводится на нет. Если обострений не случается, то через 3-5 лет после прекращения приема лекарств пациента снимают с диспансерного наблюдения. И живет он без нас, мы про него не вспоминаем», – отметила психиатр.

Но, к сожалению, не всегда сценарий такой позитивный. Часто бывает, что такие пациенты прекращают пить таблетки и вновь попадают к психиатрам. Чаще всего шизофреники нуждаются в таблетках всю жизнь.

Часто бывает, что пациенты прекращают пить таблетки и вновь попадают к психиатрам. Чаще всего шизофреники нуждаются в таблетках всю жизнь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №7: Раздвоение личности и шизофрения – одно и то же

Психиатр подчеркнула, что шизофрения и раздвоение личности – разные вещи.

«При шизофреническом процессе как такового раздвоения личности не происходит. Происходит диссоциация психической деятельности, когда наряду с частью сохранной психики человек частично может адекватно воспринимать окружающую картинку мира: сохранено внимание, он воспроизводит свою биографию, обладает знаниями, может частично адекватно воспринимать картину мира. Наряду с сохранной психической деятельностью часть психики как будто приобретает автономию и высшие психические функции распадаются», – объяснила доктор.

То есть человек с шизофренией имеет багаж знаний, но воспользоваться им не может. У него есть реальное и болезненное восприятие мира, но раздвоения личности нет.

Психиатр назвала признаки, по которым можно предположить шизофрению у близкого человека:

У него круто поменялось поведение. Он избегает социальных контактов, хотя раньше такого не было. У него снижена продуктивность, умственная работоспособность, а до этого таких проблем не наблюдалось. Нарушен сон, наблюдается расстройство аппетита, изменился режим сна и бодрствования. При попытке поговорить с ним не идет на контакт. Разговаривает с кем-то без собеседника. Уходит из дома, бродит по улицам без видимых причин. Ведет себя не так, как принято обществом, например прячется, портит вещи, что-то пытается сжечь, говорит о преследовании.

Если вы заметили такие симптомы у близкого человека, необходимо срочно обратиться к психиатрам, чтобы они обследовали его и вынесли свой вердикт, а при необходимости назначили лечение.