Зарипова: каждый второй рубль соцподдержки Татарстан направляет семьям с детьми

Каждый второй рубль, предусмотренный на меры социальной поддержки людей, Татарстан направляет на поддержку семей с детьми. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

«На меры социальной поддержки по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана за год направлено 15,9 млрд руб., из них 8,4 млрд рублей – средства республиканского бюджета. Каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми», – сказала она.

Спикер пояснила, что система мер социальной поддержки в регионе включает шесть федеральных и 55 республиканских мер. В 2022 году благодаря этим мерам доходы 27,5 тыс. человек превысили прожиточный минимум на душу населения – 11,8 тыс. рублей.