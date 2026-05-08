Общество 8 мая 2026 09:25

Каждый восьмой житель Татарстана использует нейросети для создания паролей

Каждый восьмой житель Татарстана (13%) применяет искусственный интеллект для создания паролей к рабочим сервисам, выяснили в ходе совместного исследования «Лаборатория Касперского» и платформа hh.ru.

Еще 5% опрошенных используют нейросети для управления паролями или их хранения. 11% респондентов заявили, что доверили бы ИИ создание паролей для рабочих ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию. 10% отметили, что в вопросах генерации паролей в некоторых случаях доверяют нейросетям больше, чем себе.

Несмотря на распространение таких практик, эксперты напоминают о рисках: данные, которые вводит пользователь, могут обрабатываться сервисом и потенциально становиться доступными третьим лицам из-за особенностей работы платформы, ошибок или инцидентов безопасности.

Опрос проведен в апреле 2026 года, в нем приняли участие 3289 российских соискателей, в том числе из Татарстана.

#нейросеть #пароли #опрос
