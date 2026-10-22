Каждый восьмой работающий казанец думает об увольнении несколько раз в день

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несколько раз в день об увольнении задумываются 13% работающих жителей Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Еще 10% опрошенных думают об уходе с работы ежедневно, 11% – раз в неделю, 9% – раз в месяц. По 8% респондентов размышляют об увольнении раз в полгода и раз в год. При этом каждый четвертый участник исследования заявил, что у него не возникает мыслей об уходе из компании.

Женщины чаще мужчин задумываются об увольнении: периодически такие мысли посещают 68% опрошенных горожанок и 49% мужчин. Несколько раз в день об уходе думают 16% женщин и 10% мужчин, ежедневно – 12% и 8% соответственно.

Чаще остальных об увольнении размышляют сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. При этом среди работников младше 45 лет 22% признались, что подобные мысли посещают их неоднократно в течение дня.

Желание сменить работу также чаще возникает у респондентов с высшим образованием: об этом сообщили 65% опрошенных из этой группы. Среди работников со средним профессиональным образованием показатель составил 52%.

Мысли об уходе из компании чаще посещают сотрудников с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей – об этом заявили 72% респондентов с таким доходом.

Опрос проводился с 2 по 14 октября 2026 года среди трудоустроенных жителей Казани.