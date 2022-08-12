Каждый восьмой казанец не смог построить карьеру из-за неправильного выбора профессии

В топ-3 главных карьерных ошибок казанцев вошли неверный выбор профессии, выбор не той специальности для обучения и увольнение с хорошего места работы. Соотвествующий опрос опубликовал SuperJob.

«12% казанцев своей главной карьерной ошибкой назвали неправильный выбор профессии и сферы деятельности. Еще 9% сожалеют об увольнении с хорошего места работы, а 7% респондентов уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения», — сказано в сообщении.

На карьере 6% участников опроса негативно сказались неоконченное образование или нежелание учиться. Еще 5% признались, что работали на бесперспективном месте в течение нескольких лет.

По 4% опрошенных главной ошибкой в карьере назвали доверие коллегам или работодателям и такие личные качества, как низкая самооценка, склонность к сомнениям и страхи. По 3% жителей города жалеют об упущенных возможностях развития и отказе от работы в другом городе. Раннее вступление в брак и работа с родственниками или друзьями помешали успешной карьере по 1% респондентов.