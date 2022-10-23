«Каждый вносит вклад в большое дело»: в Балтасях шьют спальные мешки для мобилизованных

В Балтасях жители района организовали помощь мобилизованным – шьют спальные мешки, собирают предметы первой необходимости, чтобы отправить бойцам в зону СВО. Корреспонденты «Татар-информа» побывали в Балтасях и увидели масштабы развернутой здесь работы.

Женщины в Балтасях шьют спальные мешки, походные аптечки, в ход пошли ткани и материалы из их собственных запасов Фото: из личного архива Гульнары Эркеевой

В Балтасях образовалось целое движение из тех, кто стремится оказать помощь мобилизованным и уезжающим для участия в специальной военной операции мужчинам. Благодаря неравнодушным жителям района уже собраны несколько партий из одежды, обуви, медикаментов, а также предметов первой необходимости. Женщины шьют спальные мешки, походные аптечки, в ход пошли ткани и материалы из их собственных запасов.

Инициатор организации помощи мобилизованным – местный житель Айдар Хисматуллин. Служил в Воздушно-десантных войсках, участник чеченской войны. Сразу после объявления частичной мобилизации он приступил к делу – начал оказывать помощь землякам, уезжающим на СВО.

«Большинство мобилизованных не понимают, что с собой взять, что там понадобится, не знают этого, – рассказывает Рафиль абый, который тоже участвует в этой работе. – Они уже забрали из дома самое необходимое. Айдар первым начал организацию помощи, а потом и нас привлек к этому. Он был в Чечне, очень хорошо знает, что ребятам необходимо в боевых условиях. Мобилизованных обеспечили термобельем, различными предметами гигиены, легкими и влагоустойчивыми резиновыми сапогами, спальными мешками, шапками и многим другим. Дней десять назад начали собирать гуманитарную помощь для фронта».

«Начали собирать гуманитарную помощь для фронта» Фото: из личного архива Гульнары Эркеевой

Айдар Хисматуллин тоже на месте, держит все под контролем, проверяет полноту комплектов. Позже и он присоединился к разговору.

«Когда вышел указ о частичной мобилизации, начал поднимать наших местных ребят-десантников. К нам стали присоединяться и те, кто служил в других видах войск: морской флот, пограничники. Самыми первыми идею подхватили жители села Норма, помогли сельские поселения, так объединилось все жители района.

Многое мы успели купить на собранные в самом начале деньги. Также заказывали в магазинах, онлайн-маркетах. Тогда все это было еще не так дорого – например, спальные мешки можно было взять за 900-1250 рублей. Легкие прочные боты (резиновые сапоги) взяли по 2000 рублей. Купили с запасом. Я сам в свое время был в Чечне, эти вещи я могу собрать с закрытыми глазами. Двадцать лет назад в армии не хватало медикаментов, и сейчас так же. Вот зная это, прикидывая, мы и начали собирать все необходимое.

Вот эти резиновые сапоги очень удобные. Надо будет сушить только шерстяные носки, боты сами не промокают, можно надеть сменные носки и дальше носить. А берцы, если промокнут, то просто в палатке их не просушить. Я это очень хорошо понимаю. Постарались, чтобы вещи были во всем удобными и практичными», – пояснил Айдар Хисматуллин.

Обратились к администрации района, которая выделила для сбора и храения вещей помещение в спортивном комплексе Фото: из личного архива Гульнары Эркеевой

«Купили медикаментов на 200 тысяч рублей»

Волонтеры Балтасинского района уже собрали и отправили несколько партий гуманитарной помощи.

«В госпиталь на границе Белгородской области раненым солдатам отправили 109 килограммов гумпомощи. Вчера также отправили казанскому спецназу “Барс”. Там есть и продукты – разные консервы, печенье, конфеты, шоколад, а также шерстяные носки, теплая одежда.

Для медпункта в “Казань Экспо” со всех татарстанских ребят собрали медикаментов на 200 тысяч рублей. Говорят, там многие болеют. Их врачи к нам обратились за помощью. Утром позвонили, на следующий день в обед медикаменты были уже там. Лекарства собирали весь день. Обошли все аптеки в Балтасях, не хватило, пришлось съездить и в соседние районы.

Сначала сами покупали эти лекарства, но мы в них плохо разбираемся, не знали, что будет лучше. Я попросил помочь нашего фельдшера Валю. Она знает, что нужно, к тому же вместо дорогих лекарств нашла более дешевые их аналоги. А мы в первые дни собрали дорогостоящие лекарства. Медикаменты взяли разные – от обезболивающих до спреев от насморка и противовирусные. В каждый комплект вошли медикаменты на 2,5 тысячи рублей», – рассказывает Айдар Хисматуллин.

Когда собранных вещей стало много, волонтерам пришлось искать место для их хранения. В первое время для этих целей использовали медпункт. Затем переместили свой склад в просторный гараж одного из волонтеров. Когда начались холода, обратились к администрации района, которая выделила помещение в спортивном комплексе.

«Мы уже отправили из Балтасинского района две партии вещей, бойцы их уже получили. Готова третья партия – в нее мы также собрали теплые носки, жгуты, мочалки, разные гигиенические принадлежности, балаклавы и многое другое. В основном очень помогло население. Также были и организации. В то же время к нам многие обращаются с просьбой о помощи: у кого-то жена осталась с двумя детьми, у кого-то – с тремя, у кого-то дети учатся в Казани. Ведь уже почти месяц прошел, как ребята уехали из дома», – рассказывает Айдар.

Поэтому работа по оказанию помощи мобилизованным не прекратится, говорит он. В будущем волонтеры планируют организовать помощь их семьям.

Тех, кто участвует в этом деле, Айдар Хисматуллин называет «наша команда».

«В нашей команде – фельдшер Валя апа, а также Рамиль – бухгалтер и ответственный за сбор материальной помощи. Я сам езжу на все покупки, Рафиль ездит на своей “Газели”, если надо привезти что-то, отвезти – всегда он. Гульнара апа шьет спальные мешки», – знакомит он с командой.

Все материалы, пожертвованные населением, используются с пользой, ничего не пропадает Фото: из личного архива Гульнары Эркеевой

«Бабушки тоже принесли свои запасы»

Гульнара Эркеева организовала пошив необходимых для походных условий вещей прямо у себя в квартире. У нее тоже собралась своя команда – из девушек, женщин и даже бабушек.

«Я самозанятая, занимаюсь пошивом. Захотелось хоть как-то помочь мобилизованным, и я подумала, может быть, нам попробовать шить термоодежду. Волонтер Айдар сказал, что им нужны спальные мешки. Работа началась с этого. Шили спальные мешки. Сначала обеспечили ребят со своего района, вчера вот отправили в Арск, сейчас к нам обратились из Тукаевского района, для них тоже шьем», – рассказывает Гульнара Эркеева.

Узнав о начинании, бабушки стали носить в ее мастерскую ткани и материалы, хранившиеся в своих сундуках. И они очень пригодились – ткани пошли на пошив не только спальных мешков, но и постельных принадлежностей, чехлов для подушек.

«Используем всё. Что получится сшить – всё шьем. Среди нас есть учителя, экономист, бухгалтер, заведующая детским садом, парикмахер… Пенсионерки тоже присоединились, соседи мои поддержали. Приходят и просят дать им работу: “Я тоже умею шить, могу хотя бы прямой шов делать”, “Пусть даже просто подержать ткань, когда ты режешь”. Вот так неожиданно нас стало много», – делится радостью собеседница.

Она отмечает, что все материалы, пожертвованные населением, используются с пользой, ничего не пропадает.

«Из того, что принесли бабушки, выбрали более крепкие ткани и сшили носилки. Только из одного отреза вышло 18 штук. Для этого пришлось купить только тесьму. Потом сшили еще 15 штук. Когда сказали, что нужны еще аптечки из непромокаемой ткани, их тоже сшили, из плащевки. Я кроила, а девочки шили. Всего вышло 240 штук. Оставляем только шелковые ткани, наверное, потом их раздадим школам, девочки будут учиться шить на уроках труда», – говорит Гульнара Эркеева.

«Люди очень сплоченные»

Женщина очень рада, что люди в ее родном районе оказались такими отзывчивыми.

«Оказывается, мы настолько сплоченные, сами даже этого не знали. Одному человеку с такой работой не справиться. Люди в нашем районе очень добрые, готовы протянуть руку помощи», – говорит она.

В трехкомнатной квартире Гульнары Эркеевой каждый день кипит работа. Пошив спальных мешков она начинала в одной из комнат, а сейчас под мастерскую отданы все три комнаты. Несмотря на ранний час, помощницы Гульнары уже на месте.

«Это ведь коснулось всех нас, каждого. Кто чем может, тем помогает. До этого я никогда не шила спальных мешков, я занимаюсь пошивом сценических костюмов. Ребята принесли, показали – надо же знать, представлять, из какого материала и как они шьются. Поехали в Казань, покупать все необходимое. А потом уже со временем начали для нас собирать деньги, чтобы мы могли купить ткани, фурнитуру.

Работа начинается с утра. Дальше уже кто когда может присоединяется. И так до глубокого вечера. В десять – половине одиннадцатого я уже начинаю их гнать по домам. У меня всего три машинки, поэтому девочки работу берут и домой. Я очень благодарна им всем! Многому научились у Райханы апа, она опытная швея, работала в меховом цеху, сейчас уже на пенсии. Когда мы начинали шить спальные мешки, то делали это просто по образцу, который нам принесли. А Райхана апа разбирается во всех тонкостях, она объяснила, как будет удобнее, лучше: “Синтепон и флис надо простегать вместе, а плащевка пусть будет отдельно”. Каждый, кто пришел сюда, делает свой вклад в это большое дело», – говорит Гульнара Эркеева.

Автор: Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar; перевод с татарского