Каждый третий спор – о банкротстве: на что Минниханов призвал обратить внимание арбитраж

Количество заявлений о банкротстве компаний в Арбитражном суде Татарстана за прошлый год показало существенное снижение. В то же время должники среди физлиц стали почти на треть чаще заявлять о своей несостоятельности. Какие задачи поставил перед судом Рустам Минниханов на 2026 год – в материале «Татар-информа».





Виталий Гильмутдинов среди задач на 2026 год отметил повышение качества и соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В Арбитражный суд поступило свыше 46 тыс. заявлений

Количество исковых заявлений в Арбитражный суд Татарстана за прошлый год существенно выросло.

«В 2025 году поступило 46,1 тыс. заявлений, что на 12,8% больше, чем в 2024 году, и на 22,6% больше, чем в 2023-м», – заявил председатель суда Виталий Гильмутдинов на заседании по итогам работы инстанции в прошлом году.

Суд рассмотрел 38,8 тыс. дел – на 13,9% больше, чем в 2024-м. «При этом в порядке упрощенного производства рассмотрено 25,8% от общего количества разрешенных споров, а в порядке приказного производства – 13%», – подчеркнул председатель суда.

Общее количество рассмотренных дел, включающее обособленные споры в делах о банкротстве, производства по заявлениям, поданным на стадии исполнения судебных актов, и прочее, составило 97,9 тыс., снизившись на 7,2% по сравнению с 2024 годом.

Если посмотреть на структуру рассмотренных дел, то чуть менее половины приходится на гражданские правоотношения, 33,7% составляют дела о банкротстве, 15,2% – споры, возникающие из административных и публичных правоотношений, и 4% – дела об административных правонарушениях.

В Татарстане стабильно увеличивается число дел о банкротстве граждан: в 2025 году поступило 16,3 тыс. заявлений о признании банкротом, что почти на 30% больше, чем в 2024-м Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Выросло число заявлений о банкротстве физлиц

По словам Гильмутдинова, в Татарстане из года в год стабильно увеличивается число дел о банкротстве граждан. Так, в 2025 году поступило 16,3 тыс. заявлений о признании гражданина банкротом, что почти на 30% больше, чем в 2024 году. Из поступивших заявлений суд рассмотрел 94,5%.

«Вместе с тем наблюдаются случаи злоупотребления должниками своими правами – реализация противоправных схем по наращиванию долговой нагрузки с целью освобождения от долгов через процедуру банкротства. В этой связи судьям необходимо внимательнее подходить к вопросам оценки поведения должника в процедуре банкротства и предбанкротный период», – заявил Гильмутдинов.

В то же время количество поданных заявлений о банкротстве юридических лиц по сравнению с 2024 годом снизилось на 38,6% и составило 573 заявления. А количество рассмотренных дел снизилось на 40% и составило 508 дел.

Среди задач на 2026 год председатель отметил повышение качества рассмотрения дел, соблюдение единообразия судебной практики, соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел, а также обеспечение доступности правосудия для граждан и юридических лиц.

Кроме того, при рассмотрении споров судьям следует тщательней оценивать все обстоятельства дела, глубже вникать в суть спора и оценивать все заявленные доводы.

Рустам Минниханов отметил, что на экономический рост и инвестиционный климат влияет уровень доверия предпринимателей к судебной системе Фото: © пресс-служба Раиса РТ

«Арбитражный суд обеспечивает надежную защиту прав»

Несмотря на все сложности, Татарстану удалось обеспечить экономический рост, отметил на совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов. Объем валового регионального продукта составил 5,7 трлн рублей (рост к 2024 году на 2,9%). Объем отгруженной продукции превысил 6 трлн (рост на 9,9%). Инвестиции в основной капитал составили свыше 1,6 трлн рублей, что на 3,8% больше, чем в 2025 году.

«Но самое главное – налоговые поступления. На территории республики формируется 2,1 трлн рублей всех видов налогов. То есть Республика Татарстан – один из крупнейших центров экономики нашей страны», – заявил Минниханов.

По его словам, значительный вклад в эти достижения вносит Арбитражный суд Республики Татарстан, так как на экономический рост и инвестиционный климат влияет уровень доверия предпринимательского сообщества к судебной системе.

«Арбитражный суд обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъектов», – отметил Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что вердикты суда должны своевременно и неукоснительно исполняться Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Обратить внимание на дела о банкротстве и защите интеллектуальных прав

Минниханов заметил: треть от всех экономических споров составляют дела о банкротстве. В связи с этим Раис РТ призвал суд уделить особое внимание отделению рисков обычного делового оборота от преднамеренного банкротства и активно применять процедуры, направленные на сохранение платежеспособности организаций.

«Важное значение имеет защита интеллектуальных прав. Отмечу, что споры в сфере интеллектуальной собственности не должны становиться инструментом недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом. Хочу обратить на данную тему отдельное внимание, так как это напрямую влияет на имидж республики и инвестиционный климат», – акцентировал Минниханов.

Раис Татарстана добавил, что актуальным остается вопрос исполнения судебных решений. Минниханов подчеркнул, что вердикты суда должны своевременно и неукоснительно исполняться.

«В этой части необходимо обеспечить эффективное взаимодействие со службой судебных приставов, а также искать новые формы работы», – подытожил он.