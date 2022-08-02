Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый третий житель России (35%) считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Правильный ответ дал 61% опрошенных, следует из исследования ВЦИОМ.

Кроме того, был задан вопрос о том, правда ли, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Правильно ответил 69% — они сказали нет. Согласились с утверждением 12%, затруднились ответить 19%.

Каждый пятый респондент (21%) уверен, что первые люди жили еще во времена динозавров. Знают, что это нет так, 66% опрошенных.

Больше всего разногласий вызвали вопросы касательно продуктов с ГМО. Так, 44% респондентов считают, что такая еда вызывает рак, а 35% — нет. На вопрос о том, можно ли победить голод на планете с помощью таких продуктов, 55% ответили отрицательно, 32% — положительно, 13% затруднились с ответом.

На основе результатов специалисты выделили три группы по уровню научной грамотности: у 21% он невысокий, у 35% — высокий, у 44% — средний. В группе с высоким показателем преобладает молодежь (61%), почти половина опрошенных из этой группы — активные пользователи интернета. Кроме того, 45% из этой группы имеют высшее образование.