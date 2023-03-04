Каждый третий родитель в Казани считает, что детям стоит начинать подрабатывать с 14 лет

36% казанских родителей уверены, что их детям можно подрабатывать с 14 лет, а почти четверть опрошенных (23%), что с 16 лет. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob.

Участниками опроса стали горожане, воспитывающие детей в возрасте 7–16 лет.

«Наиболее популярно мнение, что начинать подрабатывать можно с момента получения паспорта: 36% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14—15-летним подростком. С точки зрения 23% казанцев, трудоустройство допустимо с 16–17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, то есть с 18 лет, уверены 20%», — говорится в материалах исследования.

При этом 9% родителей против каких-либо подработок, пока их ребенок не получит профессию, а 4%, наоборот, уверены, что заключать трудовые договоры можно с детьми от 12 лет.

Аналитики отметили, что за более раннее трудоустройство, как правило, выступают отцы — с 15 лет, в то время как матери не хотят, чтобы их дети начинали работать раньше 16 лет.